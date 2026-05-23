W skrócie Prognozy IMGW na lato 2026 wskazują, że czerwiec, lipiec i sierpień będą cieplejsze niż normy klimatyczne dla tych miesięcy.

Na pogodę w Polsce wpływają globalne zjawiska, takie jak El Nino, oraz lokalne wskaźniki, jak NAO i zmiany klimatu.

Lato 2026 ma być dynamiczne, z okresowymi falami upałów, chłodniejszymi epizodami, burzami i intensywnymi opadami.

Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwraca uwagę, że kwestia pogody, której możemy spodziewać się w letnich miesiącach, budzi coraz większe emocje.

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się prognozy, które wskazują, że wakacje 2026 będą ciepłe lub nawet bardzo ciepłe. Takie wnioski można wysnuć także z analiz IMGW.

Pogoda na lato 2026. Co czeka nas w wakacje?

O ile Instytut prognozował, że temperatura w maju będzie oscylować wokół normy wieloletniej, tak w przypadku kolejnych miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia - ta prawdopodobnie będzie ją już wyraźnie przekraczać.

"W metodologii IMGW-PIB określenie 'temperatura powyżej normy' oznacza większe prawdopodobieństwo miesięcy cieplejszych od większości analogicznych okresów w normie klimatycznej" - wyjaśniła Prasek.

Rzeczniczka Instytutu podkreśliła, że nie jest to równoznaczne z długimi falami upałów - oznacza jedynie, że średnia temperatura będzie wyższa niż zwykle w tej części roku. Jest jednak zbyt wcześnie, aby zapowiadać "rekordowe" lato.

Prognoza pogody na wakacje. Czerwiec, lipiec i sierpień mogą być bardzo ciepłe

Aktualnie prognozy wskazują, że na ok. 60-70 proc. dojdzie do rozwoju tzw. "El Nino" - zjawiska polegającego na "ociepleniu wód równikowego Pacyfiku w wyniku osłabienia pasatów, czyli wiatrów przemieszczających ciepłe wody ku zachodniej części oceanu".

"W konsekwencji dochodzi do zmian w globalnej cyrkulacji atmosferycznej i wzrostu średniej temperatury na świecie" - czytamy. Nie oznacza to jednak automatycznie wyjątkowo ciepłej pogody w Polsce.

Na temperaturę w naszym kraju wpływają w dużym stopniu także wskaźnik NAO, który opisuje różnicę ciśnienia pomiędzy wyżem azorskim a niżem islandzkim, oraz ogólne zmiany klimatu.

Jaka temperatura w lecie? IMGW wskazuje najbardziej prawdopodobny scenariusz

Prasek podkreśliła, że globalne ocieplenie nie oznacza zaniku chłodniejszych epizodów, jego efektem jest za to "wzrost dynamiki atmosfery i większa zmienność pogody". "Dlatego możliwe są zarówno okresowe nawroty chłodu czy śnieżne zimy, jak i coraz częstsze oraz intensywniejsze fale upałów" - wyjaśniała.

"Na obecnym etapie najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada lato cieplejsze od normy klimatycznej, jednak o charakterze dynamicznym" - podsumowała rzeczniczka IMGW.

Oznacza to, że w czasie tegorocznych wakacji, najprawdopodobniej, będziemy musieli zmierzyć się zarówno z okresowymi falami upałów, jak i chwilowymi ochłodzeniami. Instytut ostrzega także przed burzami i intensywnymi opadami oraz przechodzeniem frontów atmosferycznych.





