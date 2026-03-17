W skrócie Sondaż IBRiS dla Polsat News wskazuje, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby 31,1 proc. głosów, PiS 24,7 proc., a Konfederacja 13,6 proc. głosów.

Wyniki zostały podzielone ze względu na kwestie demograficzne, takie jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie, pokazując zróżnicowanie poparcia dla partii.

Gdyby wybory odbywały się w najbliższym czasie, do urn poszłoby 60,3 proc. Polaków.

W najnowszych sondażu IBRIS dla Polsat News Polacy odpowiedzieli na pytanie, na którą partię oddaliby głos w wyborach, gdyby te odbywały się w najbliższym czasie.

Z badania wynika, że największym poparciem Polaków cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddałoby 31,1 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,7 proc.

Najniższy stopień podium przypadł natomiast Konfederacji, na którą głos oddałoby 13,6 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS dla Polsat News. KO na prowadzeniu, PiS na drugim miejscu

Na dalszych miejscach znalazłby się: Konfederacja Korony Polskiej (8,2 proc.) oraz Nowa Lewica (6,1 proc.). Pozostałe partie nie osiągnęłyby pięcioprocentowego progu wyborczego.

Najbliższej wejścia do Sejmu byłoby Polskie Stronnictwo Ludowe, dla którego poparcie wyraziło 4,8 proc. Za PSL uplasowała się partia Razem z wynikiem 3,2 proc. Najniższe poparcie wśród ugrupowań, które zostały wzięte pod uwagę w sondażu, zaliczyła Polska 2050 - 1,4 proc.

Ponadto 7 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem".

Wyniki sondażu podzielono także pod kątem kwestii demograficznych. Dzięki temu wiemy, że najwyższe poparcie wśród kobiet zaliczyła Koalicja Obywatelska (36,2 proc), na drugim miejscu znalazło się PiS (26,7 proc), a na trzecim Konfederacja (7,9 proc.). Najmniej pań chciałoby z kolei zagłosować na Polskę 2050 (0,6 proc.), a 9,9 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

W przypadku panów prowadzi również Koalicja Obywatelska (27,4 proc.). Jednak w tym przypadku jej przewaga nad PiS wynosi nieco ponad cztery punkty procentowe (23,3 proc.). Na trzecim miejscu znalazłaby się po raz kolejny Konfederacja, tym razem z poparciem na poziomie 17,5 proc. Najsłabiej oceniona została Polska 2050 (1,9 proc.), a 5 proc. mężczyzn stwierdziło, że nie wie, na kogo by zagłosowało.

Sondaż dla Polsat News. Młodzi wyborcy za Konfederacją

Poparcie dla poszczególnych ugrupowań politycznych w Polsce różni się także w przypadku poszczególnych grup wiekowych. Wśród najmłodszych wyborców (18-29 lat) przodują: Konfederacja (29,2 proc.), Koalicja Obywatelska (14,8 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (10,7 proc.).

W przypadku grupy wiekowej 30-39 lat pierwsze miejsce przypadłoby Konfederacji (21,3 proc.), drugie PiS-owi (18,7 proc.) a trzecie KO (16,4 proc.). Wśród osób w wieku 40-49 lat prym wiodą z kolei KO (35,6 proc.), Konfederacja (20,4 proc.) oraz PiS (14,1 proc.), a wśród Polaków w wieku od 50 do 59 lat KO (32 proc.), PiS (29,3 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (10,7 proc.).

Najwyższe poparcie dla PiS-u i KO widać z kolei wśród osób w wieku 60-69 lat oraz 70+. W przypadku pierwszej grupy, partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 36,5 proc. głosów, a ugrupowanie Donalda Tuska na 34,5 proc. Na trzecim miejscu po raz kolejny zameldowała się Konfederacja Korony Polskiej (9,4 proc.).

Wśród najstarszych wyborców największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska (44,3 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się PiS (33,2 proc.) a na trzecim Lewica (8,7 proc.). Najmniejsza liczba respondentów - podobnie jak w przypadku pozostałych grup wiekowych - wskazała z kolei na Polskę 2050 (0,5 proc.).

Sondaż wyborczy. KO z poparciem w miastach a PiS na wsiach

Wyniki podzielono też po kątem miejsca zamieszkania potencjalnych wyborców. Dzięki temu wiemy, że największe poparcie wśród mieszkańców wsi ma PiS (34,6 proc.), małych miast (do 50 tys. mieszkańców) KO - 28,6 proc., średnich miast (50 - 250 tys. mieszkańców) KO - 34,6 proc. i dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców) również KO - 43,9 proc.

Na rezultaty badania spojrzeć można ponadto pod kątem posiadanego wykształcenia poszczególnych respondentów. Wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym największym poparciem cieszy się PiS - 48,1 proc. Wśród osób z wykształceniem średnim KO (31,1 proc.), a przypadku Polaków z wykształceniem wyższym również KO, tym razem z poparciem na poziomie 34,4 proc.

Dodajmy, że w sondażu IBRIS zapytano Polaków także o potencjalnych udział w wyborach. Z badania wynika, ze gdyby wybory odbywały się w najbliższym czasie frekwencja wynosiłaby 60,3 proc. Z kolei do urn nie poszłoby 39,7 proc. przebadanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przygotowany dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

