W skrócie Radosław Sikorski częściej oceniany jest pozytywnie niż negatywnie jako minister spraw zagranicznych, podczas gdy około jedna czwarta pytanych wyraża się o nim neutralnie.

Odsetek pozytywnych ocen Sikorskiego jako szefa MSZ wynosi 41,6 procent - wynika z nowego sondażu dla Onetu.

Największe poparcie dla Sikorskiego odnotowano wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej, a najbardziej krytyczni wobec niego byli zwolennicy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Radosław Sikorski sprawuje urząd ministra spraw zagranicznych od grudnia 2023 roku, a od lipca 2025 roku jest także wicepremierem. Doświadczenie na stanowisku szefa polskiej dyplomacji zdobywał w latach 2007-2014 w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska.

Sondaż. Radosław Sikorski jako szef MSZ, Polacy ocenili

"Jak ocenia pan/pani Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych?" - zapytano Polaków w najnowszym sondażu UCE RESEARCH dla Onetu.

Zdecydowanie dobre zdanie o działalności ministra wyraziło 19,1 proc. zapytanych, a odpowiedź "raczej dobrze" wybrało 22,5 proc. Łącznie 41,6 proc. ankietowanych twierdzi, że Sikorski sprawdza się jako szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przeciwnego zdania jest 23 proc. respondentów sondażu. Według 14,8 proc. z nich Sikorski sprawuje urząd zdecydowanie źle, natomiast 8,2 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle".

Jednocześnie 22,6 proc. pytanych nie ocenia obecnego szefa dyplomacji ani dobrze, ani źle. Pozostałe 12,8 proc. nie było w stanie wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Największe poparcie od wyborców KO, największy sprzeciw sympatyków Brauna

W podziale na grupy wyborców poszczególnych partii widać wyraźne różnice opinii. Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych największe poparcie zyskuje od sympatyków Koalicji Obywatelskiej - 78,5 proc. wskazało odpowiedź pozytywną, a 5,4 proc. negatywną.

Najbardziej krytyczni są zwolennicy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Spośród nich 59,2 proc. uważa, że Sikorski nie jest dobrym szefem MSZ, podczas gdy 16,3 proc. ocenia go pozytywnie.

Wśród wyborców PiS również dominują negatywne opinie (42,9 oceniło Sikorskiego źle, a 26,6 proc. dobrze), podobnie jak w przypadku osób popierających Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka (44,3 proc. negatywnie i 19,1 pozytywnie). Z kolei sympatycy Lewicy w większość wyrazili dobre zdanie o Sikorskim (52,9 proc. opinii dobrych i 13,2 proc. złych).

Badanie UCE RESEARCH dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 15-17 lipca 2026 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 1013 Polaków w wieku 18-80 lat.





Sawicki w "Gościu Wydarzeń": PiS już się rozpadł Polsat News