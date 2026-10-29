W skrócie Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do aplikacji mObywatel nową sekcję poradnika, która zawiera szczegółową instrukcję postępowania w przypadku zagrożeń z powietrza.

Użytkownicy aplikacji mogą w nowym module sprawdzić, jak przygotować się na sytuację kryzysową, jak szukać schronienia oraz jak prawidłowo reagować na sygnały alarmowe.

Cyfrowe wydanie poradnika bezpieczeństwa stanowi alternatywę dla papierowych wersji, które zostały wcześniej dostarczone do wszystkich gospodarstw domowych przez Pocztę Polską.

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"Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Gdzie szukać schronienia? Jak reagować na sygnały alarmowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poradniku bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel. Od teraz użytkownicy mogą zapoznać się z nową sekcją - instrukcją reagowania na zagrożenia z powietrza" - przekazało Ministerstwo Cyfryzacji w czwartkowym komunikacie.

Nowa sekcja jest poświęcona zasadom postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia z powietrza. Użytkownik dowie się z niej, jak przygotować się na sytuację kryzysową, gdzie szukać schronienia i jak je odpowiednio zabezpieczyć oraz co zrobić po usłyszeniu syren alarmowych.

"Informacje w 'Poradniku bezpieczeństwa' są przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały" - zapewnia resort. Materiał został dodatkowo podzielony na części, aby umożliwić użytkownikom znalezienie potrzebnych informacji.

Nowość w mObywatelu. Nowa sekcja "Poradnika bezpieczeństwa"

Do tej pory - jak twierdzi ministerstwo - wszystkie gospodarstwa domowe otrzymały już papierowe "Poradniki bezpieczeństwa". Dystrybucją przewodników po sposobach reagowania na sytuacje kryzysowe zajmowała się Poczta Polska.

Cyfrowe wersje "Poradnika bezpieczeństwa" znaleźć można na stronach rządowych oraz wśród usług w mObywatelu, w kategorii Bezpieczeństwo. Dzięki temu potrzebne treści można mieć zawsze pod ręką.

Podobnie jak papierowa wersja, "Poradnik bezpieczeństwa" w mObywatelu pomaga przygotować się na sytuacje kryzysowe i szybko znaleźć najważniejsze wskazówki, gdy są one najbardziej potrzebne.

"Nowa instrukcja reagowania na zagrożenia z powietrza uzupełnia dostępne materiały. Warto zapoznać się z nią wcześniej, aby w razie zagrożenia działać spokojnie, świadomie i bezpiecznie" - apeluje Ministerstwo Cyfryzacji.



