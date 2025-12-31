Wtorkowa śnieżyca i zamieć sparaliżowała ruch na trasie S7 między Trójmiastem a stolicą Polski. Jednym z powodów były ciężarówki, które przez trudne warunki nie mogły pokonać wzniesienia. Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nazywali sytuację "kryzysową".

- Prowadzone są intensywne działania służb drogowych, policji i straży pożarnej mające na celu stopniowe przywracanie przejezdności - opisywała Katarzyna Kozłowska z GDDKiA w Olsztynie.

W kierunku Warszawy korek miał co najmniej siedem kilometrów, a w kierunku północy nawet kilkanaście. - Utknęło kilkaset aut - wyliczała Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

W mediach społecznościowych kierowcy publikowali filmy z gigantycznej kolejki, a internauci dzielili się radami: co zrobić, aby w takiej sytuacji się nie znaleźć i co robić, jeśli już się znajdziemy.

"Nie jeździmy na rezerwie" - pisał jeden z kierowców.

"Nie zaszkodzi mieć podstawowych środków do przetrwania poza domem: koc termiczny czy śpiwór" - dodał inny.

"Łopata w bagażniku kilka razy się przydała" - radził jeszcze kolejny.

Arkadiusz Kuzio, ekspert ruchu drogowego, rzeczoznawca z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie na prośbę Interii przygotował pakiet rad dla kierowców. Dzielimy je na trzy części: przygotowanie do podróży, zadbanie o pojazd oraz zachowanie podczas kryzysu.

Prognozy pogody mogą niepokoić. Zabierz batony i izotoniki

Niektórzy kierowcy na S7 spędzili całą noc, część z nich nie miała ze sobą nic do picia, ani jedzenia. Burmistrz Ostródy, w okolicach której kierowcy utknęli, informował, że urzędnicy przygotowali ciepłe napoje.

- Gorącą kawę i herbatę dla osób uwięzionych na drodze. Będzie je rozwozić policja - mówił Polskiej Agencji Prasowej Rafał Dąbrowski.

Nigdy nie wybieraj się w trasę bez napojów i jedzenia - radzi Arkadiusz Kuzio. Należy starannie wybierać produkty.

- Nie woda, tylko napoje izotoniczne. Potrafią sprawić, że nie będziemy czuli głodu. Do tego zawsze zabieram batony ze zbożami czy suszonymi owocami. Nie zajmują dużo miejsca i nie rozpuszczą się w aucie nawet przy wysokiej temperaturze - opisuje ekspert.

Jak przygotować auto? Paliwo, nawigacja i płyn do spryskiwaczy

Oprócz przygotowania siebie jako kierowcy i pasażerów na kryzys na drodze, trzeba też pamiętać o kilku zasadach dotyczących pojazdu i zaplanowania trasy.

Ekspert radzi, aby zadbać o to aby samochód zawsze był zatankowany i miał uzupełniony płyn do spryskiwaczy. Mówi, że on sam stara się zjeżdżać jak najczęściej na stacje i tankować paliwo, tak aby "cały czas mieć zbiornik w miarę pełny".

- Gdy dojdzie do takiej sytuacji jak na S7, to zanim służby dojadą, przywiozą paliwo, uzupełnimy je, to może potrwać nawet kilka godzin. A bez paliwa, więc i uruchomienia silnika, nie będę mógł się zagrzać, więc grozi to nawet wyziębieniem organizmu - opisuje Kuzio.

Dodaje, że zawsze bierze w podróż w zapasie bańkę płynu do spryskiwaczy.

Przy planowaniu podróży ekspert radzi korzystanie z aplikacji z nawigacją.

- Sygnalizuje na bieżąco wszystkie problemy na drodze i korki. Każda informacja o wydłużeniu drogi nawet o 15 czy 30 minut to dla nas sygnał, że warto zerknąć, jakie są drogi alternatywne - mówi Arkadiusz Kuzio w rozmowie z Interią.

Kryzys na S7. Co jeśli trafimy w środek armagedonu?

Jeśli już znajdziemy się w środku drogowego i pogodowego armagedonu, to zostaje nam głównie cierpliwość. I stosowanie się do kilku podstawowych zasad.

- Nie wychodzimy z samochodu, a jeśli musimy, to załóżmy kamizelkę odblaskową - ostrzega Kuzio.

Kierowcy dojeżdżający do korka powinni włączyć światła awaryjne.

- Tak, aby kierowcy za nami mogli zawczasu zauważyć, że ten korek w ogóle jest - precyzuje specjalista.

Ekspert dodaje, aby nie lekceważyć oferty pomocy.

- Jeżeli ktoś ze służb podjedzie i zapyta, czy mamy jakieś potrzeby, to korzystajmy, nie odmawiajmy. Nie wiemy przecież, jak długo będziemy w takim korku stali - radzi ekspert w rozmowie z Interią.

