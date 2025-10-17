Jak Polacy zachowają się w razie wojny? Nowy sondaż nie zostawia złudzeń

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Gdyby Polska została zaatakowana przez obce wojska, najwięcej osób (37,5 proc.) skupiłoby się na zabezpieczeniu majątku - wynika z najnowszego sondażu. Druga najliczniejsza grupa (36,5 proc.) starałaby się zabezpieczyć rodzinę. Do wojska na ochotnika zdecydowałby się wstąpić co czwarty Polak.

Uchodźcy z Ukrainy. Zdjęcie ilustracyjne
Uchodźcy z Ukrainy. Zdjęcie ilustracyjneAndre Alves/Anadolu Getty Images

W skrócie

  • Co czwarty Polak zadeklarował chęć wstąpienia do wojska na wypadek wojny.
  • Najwięcej osób skupiłoby się na zabezpieczeniu majątku i rodziny.
  • Wyborcy opozycji i osoby niezdecydowane najczęściej deklarują gotowość do walki, a zwolennicy koalicji rządzącej i niegłosujący rozważają ucieczkę za granicę.
Polaków zapytano co zrobiliby w razie wojny na terenie Polski. Najwięcej osób, bo 37,5 proc. stwierdziło, że zabezpieczyłoby swój majątek, a 36,5 proc., że starałoby się zabezpieczyć rodzinę w miejscu zamieszkania.

Znacznie mniej osób zdecydowałoby się na opuszczenie swoich domów. 22,3 proc. poszukiwałoby wraz z bliskimi schronienia w bezpiecznym miejscu na terenie Polski, a tylko 12,7 proc. deklaruje, że uciekłoby z bliskimi za granicę.

    Co czwarty Polak (25,6 proc.) zdecydowałby się natomiast wstąpić jako ochotnik do armii lub organizacji wspierającej armię, a co piąty (20,4 proc.) czekałby na powołanie do wojska.

    15,2 proc. ankietowanych stwierdziło, że w przypadku wojny nie zrobiłoby nic, a 4,7 proc. nie wie co by zrobiło.

    Kto wstąpiłby do wojska, a kto by uciekł? Sondaż

    Z sondażu wynika, że wśród respondentów, którzy zdecydowaliby się wstąpić do wojska dominują osoby, które są niezdecydowane na kogo by głosowały (33 proc.) oraz wyborcy opozycji (29 proc.), a także ci którzy w poprzednich wyborach parlamentarnych popierali przede Konfederację, a w wyborach prezydenckich Grzegorza Brauna lub Adriana Zandberga.

    Na powołanie do wojska czekaliby z kolei przede wszystkim wyborcy PiS z 2023 r. i Sławomira Mentzena w ostatnich wyborach prezydenckich.

    Z kolei z Polski uciekłyby przede wszystkim osoby niegłosujące oraz zwolennicy koalicji rządzącej. W wyborach parlamentarnych głosowali głównie na Koalicję Obywatelską, a w wyborach prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego.

