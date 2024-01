W styczniu pogorszyły się zarówno oceny ogólnej, jak i politycznej sytuacji w Polsce , natomiast sytuacja gospodarcza jest wciąż oceniana w przeważającej mierze jako ani dobra, ani zła. Stabilne pozostają oceny respondentów odnoszące się do sytuacji ich rodziny oraz warunków materialnych swoich gospodarstw domowych.

"Tym samym negatywne oceny zaczęły znów przeważać nad pozytywnymi, tak jak to miało miejsce przed październikowymi wyborami parlamentarnymi (choć przewaga ta jest jeszcze mało wyraźna)" - czytamy w opisie wyników badania.

Kto korzystniej ocenia sytuację?

W połowie stycznia pozytywnie sytuację w kraju częściej oceniały kobiety, młodsi badani, osoby pochodzące z większych miejscowości, lepiej wykształcone, o wyższych dochodach per capita w swoim gospodarstwie domowym , rzadziej praktykujące religijnie oraz posiadające poglądy lewicowe. Spośród grup społeczno-zawodowych najwięcej ocen pozytywnych odnotowaliśmy wśród uczniów i studentów oraz kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem.

34 proc. badanych (tyle samo co w grudniu) prognozuje, że sytuacja poprawi się. 26 proc. uważa, że się nie zmieni (wzrost o 1 pkt. proc.). 28 proc. sądzi, że sytuacja pogorszy się (spadek o 2 pkt. proc.). 12 proc. nie ma na ten temat zdania (wzrost o 1 pkt. proc.).

Sytuacja polityczna. 43 proc. ocenia negatywnie

W połowie stycznia 36 proc. prognozowało poprawę sytuacji politycznej (spadek o 2 pkt. proc.). Przeciwnego zdania było 28 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.). 25 proc. zakłada utrzymanie status quo (wzrost o 1 pkt. proc.). Zdania na ten temat nie miało 11 proc. (tyle samo co w grudniu).

CBOS: Niemal co trzeci pytany zadowolony z sytuacji gospodarczej

W połowie stycznia poprawę sytuacji gospodarczej przewidywało 33 proc. (spadek o 2 pkt. proc.). Przeciwnego zdania było 24 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.). 32 proc. zakłada utrzymanie status quo (spadek o 4 pkt. proc.). Zdania nie miało 11 proc. (tyle samo co w grudniu).

W styczniu oceny dotyczące sytuacji rodzin respondentów nie uległy żadnym zmianom. 59 proc. badanych wciąż ocenia ją jako dobrą (tyle samo co w grudniu), 35 proc. jako ani dobrą, ani złą (tyle samo co w grudniu), a 5 proc. jako złą (tyle samo co w grudniu).