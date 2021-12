Na pytanie, jak oceniasz wykonywanie zadań przez żołnierzy, policjantów i strażników na granicy polsko-białoruskiej, 84 proc. badanych odpowiedziało, że "dobrze", a 16 proc. oceniło ją "źle".

"Polacy stoją murem za funkcjonariuszami. Olbrzymia większość Polaków jest całym sercem za działaniami polskich służb mundurowych" - napisano w "SE".

Sondaż, na zlecenie "Super Expressu", przeprowadzono przez Instytut Badań Pollster w dniach 22-23.11.2021 na próbie 1016 dorosłych Polaków.

Zakaz przebywania przy granicy

Od środy do 1 marca przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Zgodnie z nowelizacją, która umożliwiła wprowadzenie tego zakazu na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie na tym obszarze również innych osób.

Zakaz wprowadzono w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim przylegających do granicy z Białorusią. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do wtorku, obowiązywał stan wyjątkowy. Dziennikarze do strefy stanu wyjątkowego nie byli jednak dopuszczani. Obostrzenia w strefie nadgranicznej wynikają z kryzysu wywołanego przez reżim Białorusi na jej granicach z Unią Europejską.