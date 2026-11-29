W skrócie Ponad 30 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys uważa, że obecna koalicja rządząca utrzyma władzę po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok.

Łącznie 38,2 proc. badanych przewiduje powrót prawicy do władzy, wskazując na różne warianty koalicji.

Zaledwie 1,1 proc. respondentów wierzy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie samodzielnie sformułować rząd po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

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O tym, że obecna koalicja rządząca utrzyma władzę po wyborach parlamentarnych w 2027 roku, przekonanych jest 30,3 proc. ankietowanych. Obecny obóz rządzący tworzą Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050.

Wielu badanych jest zdania, że stery w państwie przejmą siły prawicowe. Według 19,2 proc. pytanych rząd stworzą Prawo i Sprawiedliwość oraz Rozwój Plus w koalicji z Konfederacją.

Zdaniem 19 proc. badanych po przyszłorocznych wyborach władzę będą sprawować PiS i Rozwój Plus w koalicji z Konfederacją Sławomira Mentzena i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Kto przejmie władzę po wyborach? W jeden scenariusz nie wierzy prawie nikt

Sumarycznie warianty koalicji prawicowej zgromadziły 38,2 proc. wskazań. Sugeruje to, że zdaniem wielu badanych prawica ma realne szanse na powrót do władzy.

Sondaż pokazuje natomiast, że obecnie niewielu Polaków wierzy, że PiS będzie w stanie samodzielnie sformułować rząd. Taką odpowiedź wybrało zaledwie 1,1 proc. badanych.

15,7 proc. respondentów przewiduje "inną konfigurację" sił politycznych, a kolejne 14,7 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wybory parlamentarne 2027. Polacy o możliwych scenariuszach

Zdecydowana większość wyborców koalicji rządzącej (60 proc.) wierzy w utrzymanie władzy przez obecny obóz. Taki scenariusz przewiduje również 6 proc. sympatyków opozycji oraz 33 proc. wyborców niezdecydowanych. Scenariusz ten nieco częściej typują kobiety (32 proc.) niż mężczyźni (28 proc.).

O tym, że po wyborach władzę przejmą PiS, Rozwój Plus oraz Konfederacja, przekonanych jest 35 proc. wyborców opozycji, 5 proc. zwolenników obecnej koalicji rządzącej oraz 6 proc. wyborców niezdecydowanych.

W sukces sojuszu PiS-u, Rozwoju Plus oraz obu Konfederacji wierzą najczęściej zwolennicy opozycji (32 proc.), a znacznie rzadziej wyborcy obecnej koalicji rządzącej (9 proc.) i ci niezdecydowani (7 proc.). Sojusz z udziałem partii Brauna częściej wyobrażają sobie mężczyźni (22 proc.) niż kobiety (16 proc.).

Samodzielne rządy PiS prognozuje 2 proc. wyborców opozycji i 1 proc. zwolenników obozu rządzącego. W grupie wyborców niezdecydowanych odsetek ten wyniósł równe 0 proc. Wśród mężczyzn nikt nie wskazał tej opcji, a wśród kobiet wskazało ją 2 proc. pytanych.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (n=1000).



