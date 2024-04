Jadwiga Staniszkis urodziła się 26 kwietnia 1942 roku w Warszawie. Studiowała na Instytucie Socjologii UW , gdzie wraz z grupą aktywistów organizowała życie polityczne na uczelni. Brała udział w tzw. wydarzeniach marcowych w 1968 roku, za co spotkały ją represje, m.in. areszt. Mimo to kontynuowała naukową działalność. Pracę doktorską zaczęła pisać jeszcze w czasie aresztowania i obroniła ją pracując jako nauczycielka w szkole pielęgniarskiej.

Jadwiga Staniszkis nie żyje. Była znanym socjologiem

Znana była jako komentatorka i analityczka wydarzeń politycznych w mediach. Nie ukrywała swojej sympatii do Prawa i Sprawiedliwości - przykładowo w 2010 roku stwierdziła, iż Jarosław Kaczyński jest najlepszym kandydatem na prezydenta RP , a dwa lata później uderzyła w rząd Donalda Tuska , określając go jako "najgorszym i najmniej kompetentnym w historii Polski".

- Kiedy patrzę na te uśmiechy Dudy, jego samozadowolenie, jego niszczące działania, to, co zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest tragiczne. Działający TK powinien punktować to, co się dzieje, pokazywać te naruszania konstytucji. A ten system przestał działać - komentowała dwa lata po wyborach.