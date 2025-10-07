Jachira ukarana w klubie KO, poszło o 800 plus. "Przepalanie pieniędzy"
"Zostałam zawieszona w prawach członka klubu KO; powodem poprawki do projektu o pomocy obywatelom Ukrainy" - przekazała Klaudia Jachira. Interia ustaliła, że kara wygaśnie za pięć dni . - Cieszę się, że już wkrótce wrócę do pracy w klubie. Nie mam do nikogo żalu. Mamy świetne kontakty. Myślę, że koleżanki i koledzy podzielili moje argumenty - powiedziała nam posłanka.
Klaudia Jachira została zawieszona przez klub Koalicji Obywatelskiej za złożenie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o 800 plus. Zgodnie z propozycją posłanki świadczenie przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo.
Ostatecznie tego typu rozwiązanie wprowadzono wyłącznie dla rodzin obcokrajowców mieszkających w naszym kraju.
Jachira zawieszona w KO. Poszło o 800 plus tylko dla pracujących
Do zawieszenia posłanki należącej do partii Zieloni doszło trzy tygodnie temu, a sprawa ujrzała światło dzienne dzięki wpisowi posłanki na platformie X. Parlamentarzystka, wskazując na artykuł Wirtualnej Polski, wskazała, że jej pomysł "przejął" wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
"Ta potrzebna dyskusja rozpoczęła się i dobrze! Tym bardziej się ucieszyłam, słysząc, że temat wraca, a dyskusja o zmianach w świadczeniu 800 plus dotarła nawet do rządu! Jak widać kropla drąży skałę, a te poprawki były taką właśnie kroplą, która może sprawić, że skończymy z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem" - czytamy we wpisie Jachiry.
Klaudia Jachira zawieszona w KO. "Nie mam do nikogo pretensji"
Jachira w rozmowie z Interią wskazała, iż zawieszona w klubie KO została na miesiąc, a stało się to pewien czas temu. - Za pięć dni wracam do pracy. Mam świetne kontakty z koleżankami i kolegami z KO. Chcę dalej z nimi współpracować - zapewnia.
Jak podkreśliła, nie ma do nikogo pretensji o zawieszenie w klubie. - Cieszę się, że mój pomysł przyznawania 800 plus tylko dla pracujących zyskuje coraz szerszą aprobatę w koalicji rządowej - zauważyła.
Zdaniem Jachiry przyznawanie środków ze wspomnianego programu w obecnej formie to "zbędne rozdawnictwo i przepalanie pieniędzy".- Powinny być przeznaczane na docelową pomoc, na przykład na darmowe obiady dla wszystkich dzieci w szkołach - zasugerowała.
Rzeczniczka klubu KO o okolicznościach zawieszenia Jachiry
Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poinformowała wcześniej PAP, że proponowane przez Jachirę zmiany są sprzeczne ze stanowiskiem KO. - Nie planujemy żadnych zmian w świadczeniu 800 plus dla obywateli polskich - podkreśliła.
Jak powiedziała, posłanka Jachira poproszona została o wycofanie poprawki, co jednak się nie wydarzyło, a następnie wystąpiła na sejmowej mównicy podtrzymując swój wniosek, co - jak zauważyła Łoboda - mogło być interpretowane jako stanowisko klubu.
Z medialnych doniesień wynika, że za powiązaniem świadczenia z wykonywaniem pracy lobbuje część polityków PSL. Przeciwko jest natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.