W skrócie Klaudia Jachira została zawieszona w prawach członka klubu KO po złożeniu poprawek do ustawy o pomocy Ukraińcom, dotyczących świadczenia 800 plus.

Interia ustaliła, że kara wygaśnie za pięć dni, a sama posłanka deklaruje brak pretensji do kolegów i dobre relacje w klubie.

Jachira nadal postuluje, by 800 plus trafiało tylko do rodzin, w których przynajmniej jeden rodzic pracuje, podczas gdy propozycja spotyka się z mieszanymi opiniami w rządzie i resortach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Klaudia Jachira została zawieszona przez klub Koalicji Obywatelskiej za złożenie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o 800 plus. Zgodnie z propozycją posłanki świadczenie przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo.

Ostatecznie tego typu rozwiązanie wprowadzono wyłącznie dla rodzin obcokrajowców mieszkających w naszym kraju.

Jachira zawieszona w KO. Poszło o 800 plus tylko dla pracujących

Do zawieszenia posłanki należącej do partii Zieloni doszło trzy tygodnie temu, a sprawa ujrzała światło dzienne dzięki wpisowi posłanki na platformie X. Parlamentarzystka, wskazując na artykuł Wirtualnej Polski, wskazała, że jej pomysł "przejął" wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Ta potrzebna dyskusja rozpoczęła się i dobrze! Tym bardziej się ucieszyłam, słysząc, że temat wraca, a dyskusja o zmianach w świadczeniu 800 plus dotarła nawet do rządu! Jak widać kropla drąży skałę, a te poprawki były taką właśnie kroplą, która może sprawić, że skończymy z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem" - czytamy we wpisie Jachiry.

Klaudia Jachira zawieszona w KO. "Nie mam do nikogo pretensji"

Jachira w rozmowie z Interią wskazała, iż zawieszona w klubie KO została na miesiąc, a stało się to pewien czas temu. - Za pięć dni wracam do pracy. Mam świetne kontakty z koleżankami i kolegami z KO. Chcę dalej z nimi współpracować - zapewnia.

Jak podkreśliła, nie ma do nikogo pretensji o zawieszenie w klubie. - Cieszę się, że mój pomysł przyznawania 800 plus tylko dla pracujących zyskuje coraz szerszą aprobatę w koalicji rządowej - zauważyła.

Zdaniem Jachiry przyznawanie środków ze wspomnianego programu w obecnej formie to "zbędne rozdawnictwo i przepalanie pieniędzy".- Powinny być przeznaczane na docelową pomoc, na przykład na darmowe obiady dla wszystkich dzieci w szkołach - zasugerowała.

Rzeczniczka klubu KO o okolicznościach zawieszenia Jachiry

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poinformowała wcześniej PAP, że proponowane przez Jachirę zmiany są sprzeczne ze stanowiskiem KO. - Nie planujemy żadnych zmian w świadczeniu 800 plus dla obywateli polskich - podkreśliła.

Jak powiedziała, posłanka Jachira poproszona została o wycofanie poprawki, co jednak się nie wydarzyło, a następnie wystąpiła na sejmowej mównicy podtrzymując swój wniosek, co - jak zauważyła Łoboda - mogło być interpretowane jako stanowisko klubu.

Z medialnych doniesień wynika, że za powiązaniem świadczenia z wykonywaniem pracy lobbuje część polityków PSL. Przeciwko jest natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ile dzieci uczęszcza na edukację zdrowotną? Są pierwsze dane Polsat News