Szef BBN zaznaczył, że on natomiast "od początku (pełnienia funkcji - red.) dokłada wszelkich starań, by Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było jedyną instytucją o charakterze administracji politycznej, która nie ma afiliacji politycznej". Jak dodał, zależy mu, by biuro było postrzegane jako organ, który "rozmawia z każdą ze stron i odnosi się po prostu do prawdy".