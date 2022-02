Jak zapowiedział Jacek Sasin, szczegóły poda w poniedziałek o godz. 18.



Wpis ministra spotkał się z licznymi reakcjami. Skomentował go m.in. polityk Lewicy Krzysztof Śmiszek. "Jezu najsłodszy" - napisał.





Internauci zwracają uwagę na podobieństwo do tweeta Sasina z maja 2021, kiedy mówił o "dobrych informacjach" w sprawie Turowa. Ostatecznie do porozumienia doszło 3 lutego 2022 roku, a Polska musiała zapłacić Czechom 45 mln Euro odszkodowania.



"Już słyszeliśmy ten tekst z Turowem. I nie pykło. Jak będzie tym razem?", "Jest niedzielne popołudnie. Czy mógłby Pan nie straszyć ludzi?", "Może Panu jest do śmiechu, ale Polacy stracili przez Pana miliardy (elektrownia w Ostrołęce) i setki milionów (wybory kopertowe i Turów). Nawet 'przepraszam' nie usłyszeliśmy" - komentują internauci.





Wizyta Sasina w USA

Jak podała ambasada RP w Waszyngtonie, Sasin przybędzie do stolicy USA w niedzielę, ale pierwszy oficjalny i główny punkt wizyty nastąpi w poniedziałek, kiedy weźmie udział w uroczystości podpisania umowy między KGHM a NuScale.

Obie firmy już w ubiegłym roku podpisały wstępne porozumienie (tzw. memorandum of understanding, MoU) na budowę małych reaktorów modularnych (SMR), zaś w poniedziałek ma dojść do sfinalizowania transakcji. Podano wówczas, że chodzi o budowę czterech jednostek NuScale, o mocy 77 MWe każda.

Według zapowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych w planach wizyty Sasina i prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego są również spotkania z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą i minister energii USA Jennifer Granholm. We wtorek 15 lutego w Nowym Jorku Jacek Sasin ma odwiedzić Giełdę Papierów Wartościowych oraz spotkać się z jej zarządem.

W środę wicepremier odwiedzi należącą do KGHM kopalnię miedzi Robinson w Nevadzie i spotka się z jej pracownikami.