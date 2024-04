Jacek Protasiewicz wrócił do sieci. Zaczął od spięcia z Żukowską

Jacek Protasiewicz, którego w ubiegłym tygodniu za serię kontrowersyjnych wpisów odwołał ze stanowiska Donald Tusk, wrócił do mediów społecznościowych. Niemal od razu wdał się w słowną przepychankę z Anną Marią Żukowską. Posłanka klubu Lewicy stwierdziła, że "dawno nie było jego refleksji na X. Do sytuacji odniosła się także partnerka polityka, która zwróciła się z prośbą do lidera Nowej Lewicy.