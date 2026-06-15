W skrócie Jacek Kurski złożył zeznania w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry i zaprzeczył, że pomagał mu w uzyskaniu schronienia w USA.

Były prezes TVP potwierdził, że utrzymuje kontakt telefoniczny z Ziobrą, jednak nie angażuje się w jego sprawy karne.

Prokuratura Krajowa postawiła Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, a były minister obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- On (były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - red.) takiego schronienia nie szuka, dlatego że poza granicami kraju jest wolnym człowiekiem i nie ukrywa się. Trudno udzielać schronienia i chronić kogoś, kto się nie ukrywa - mówił Jacek Kurski na poniedziałkowym briefingu prasowym przed budynkiem Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Jacek Kurski o Zbigniewie Ziobrze. "Rozmawiamy telefonicznie"

Były prezes Telewizji Polskiej zaznaczył, że doniesienia o jego rzekomej pomocy dla polityka w przedostaniu się do USA to "fakt nieistniejący". - Nigdy Zbigniew Ziobro nie przekroczył progu naszego, mojego i mojej żony Joanny, domu w Stanach Zjednoczonych - powiedział. Dodał jednak, że gdyby otrzymał taką prośbę od Ziobry, to "byłby zaszczycony" móc gościć go wraz z rodziną.

Zapytany przez dziennikarzy, czy utrzymuje relacje z byłym ministrem sprawiedliwości potwierdził, że ma z nim kontakt.

- Znam kilkudziesięciu Polaków przebywających w Stanach Zjednoczonych. Do tego grona dołączył Zbigniew Ziobro. Oczywiście rozmawiamy telefonicznie - jakieś drobne rady w sprawach szkół, dzieci i tak dalej. To są rzeczy zupełnie życiowe, natomiast nie zajmuję się sprawą karną - powiedział były prezes TVP. Ocenił jednocześnie, że wzywanie go na przesłuchanie oraz ściganie Ziobry, to działania polityczne wymierzone w opozycję.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał potem, że "przesłuchanie przebiegło normalnie", a Jacek Kurski odpowiedział na wszystkie pytania. Dodał, że czynność została zakończona i śledczy nie planują po raz kolejny wzywać byłego prezesa TVP na przesłuchanie.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. 26 zarzutów prokuratury

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych - jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro, według prokuratury, miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Pod koniec 2025 roku, gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Na początku 2026 roku poinformowano, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech za rządów poprzedniego premiera Viktora Orbana.

10 maja Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.





"Wydarzenia": Strażacy marzą o wozie. Dzisiaj jeżdżą 40-letnim Żukiem Polsat News