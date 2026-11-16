W skrócie Paweł Jabłoński złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko Michałowi Kołodziejczakowi, oskarżając go o szereg przestępstw, w tym znęcanie się i zgwałcenie.

Wniosek posła Rozwoju Plus obejmuje także żądanie wystąpienia do Sejmu o uchylenie immunitetu zawieszonego posła Koalicji Obywatelskiej.

Sprawa ma związek z relacjami byłych współpracowniczek Kołodziejczaka, które oskarżyły go o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania narkotyków.

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Złożenie zawiadomienia do prokuratury oraz wniosku o odebranie immunitetu Michałowi Kołodziejczakowi ma związek z doniesieniami Kanału Zero, który rozmawiał z byłymi współpracownicami posła Koalicji Obywatelskiej.

W rozmowie kobiety oskarżyły Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, "którą przedstawiał jako kokainę". Zero dodało, że poseł temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.

10 listopada rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że 27 października wszczęto dochodzenie w zakresie "udzielenia nieustalonych środków odurzających w różnych datach, w jednej znanej i jednej nieznanej dacie, dwóm różnym osobom, czyli ustalonej i nieustalonej".

Poseł Rozwoju Plus złożył zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o Kołodziejczaka

W poniedziałek poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński napisał na platformie X, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Kołodziejczaka szeregu przestępstw, czynów zabronionych przepisami kodeksu karnego.

Poseł dodał, że chodzi o artykuły dotyczące: zgwałcenia, znęcania się, narażenia na utratę życia lub zdrowia, spowodowania rozstroju zdrowia, nielegalnego uzyskania informacji z telefonu, utrwalenia wizerunku nagiej osoby bez jej zgody, gróźb karalnych, a także udzielania innej osobie środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Jabłoński dodał, że kilkanaście dni wcześniej do jego kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej "zgłosiły się dwie kobiety", które "padły ofiarą działań M. Kołodziejczaka i współpracujących z nim osób".

Według posła Rozwoju Plus, jedna z nich miała samodzielnie zgłosić się do prokuratury, która "po zaledwie kilku dniach, nie przeprowadzając w zasadzie żadnego postępowania dowodowego, odmówiła wszczęcia postępowania".

Zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o Michała Kołodziejczaka

Jabłoński napisał, że w ub. tygodniu zaskarżył tę decyzję prokuratury w imieniu pokrzywdzonej i wniósł do sądu zażalenie z wnioskiem o uchylenie zaskarżonego postanowienia i o nakazanie wszczęcia prokuratorskiego śledztwa.

"Niezależnie od tego, po zebraniu bardzo szerokiego materiału dowodowego, dziś rano w imieniu drugiej z pokrzywdzonych złożyłem odrębne zawiadomienie - z wnioskami o ściganie oraz o dołączenie zawiadomienia i przekazanych dowodów do innego, toczącego się w tej sprawie postępowania - oraz wnioskiem o to, by prokuratura bardzo pilnie zabezpieczyła dowody - i aby zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Kołodziejczaka" - podkreślił Jabłoński.

Jak zauważył, z informacji medialnych wynika, że ofiar podobnych działań mogło być znacznie więcej.

Po doniesieniach medialnych w październiku poseł Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Kilka dni później złożył w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.



