Jabłoński składa zawiadomienie do prokuratury. Wskazuje na troje ministrów

Karol Płatek

Karol Płatek

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Paweł Jabłoński poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z raportem, za który - jak twierdzi - wypłacono prawie 200 tys. zł ze środków publicznych. Polityk PiS wskazuje na możliwość popełnienia przestępstw przez troje ministrów rządu Donalda Tuska. Do sprawy odniósł się w Polsat News wiceminister sportu Piotr Borys, który zapewnił, że resort nie zamawiał raportu i nie zapłacił za niego "ani jednej złotówki".

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Od lewej Jakub Rutnicki, Barbara Mróz-Gorgoń i Piotr Borys na zestawieniu zdjęć.
Troje ministrów wskazanych w zawiadomieniu Pawła JabłońskiegoMarysia Zawada/REPORTER/Wojciech Olkusnik/East News/Anita Walczewska/East NewsReporter

W skrócie

  • Paweł Jabłoński poinformował o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury, wskazując na troje ministrów rządu Donalda Tuska w związku z raportem, za który miały zostać wypłacone środki publiczne.
  • Jabłoński formułuje zarzuty dotyczące możliwych przestępstw i nieprawidłowości przy rozliczeniu raportu 'Polaków portret własny', jednak Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprzecza zamówieniu oraz finansowaniu tego dokumentu.
  • W raporcie wskazano liczne błędy rzeczowe, a przedstawiciele rządu podkreślają, że dokument powstał w trakcie badań jako materiał roboczy i nie był częścią umowy Ministerstwa.
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Paweł Jabłoński poinformował w piątek o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku ze sprawą raportu "Polaków portret własny". Polityk Rozwoju Plus wskazał Barbarę Mróz-Gorgoń, Jakuba Rutnickiego oraz Piotra Borysa.

Jak przekazał, zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 286 par. 1, art. 297 par. 1 oraz art. 231 par. 1 i 2 Kodeksu karnego.

Raport "Polaków portret własny". Paweł Jabłoński zawiadamia prokuraturę

Jabłoński twierdzi, że wiele wskazuje na to, iż raport, który określił jako "AI slop", mógł być - jak napisał - "wyłudzeniem środków z dotacji publicznych".

Polityk zasugerował również, że autorzy dokumentu mogli od początku działać z zamiarem doprowadzenia Skarbu Państwa, a konkretnie Ministerstwa Sportu i Turystyki, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

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"Czy panowie Rutnicki i Borys działali wspólnie i w porozumieniu z dzisiejszą koleżanką z rządu - czy 'tylko' zaniedbali swoje obowiązki i wypłacili prawie 200 tys. za to badziewie?" - napisał.

Jabłoński postawił też pytanie, czy sprawa mogła służyć promocji Barbary Mróz-Gorgoń i późniejszemu powołaniu jej do rządu. "To wszystko i kilka innych spraw powinien ustalić prokurator w śledztwie" - stwierdził.

Są to zarzuty i podejrzenia formułowane przez Jabłońskiego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprzecza, by opisywany raport był przedmiotem zamówienia lub został sfinansowany w ramach umowy resortu.

Jabłoński odpowiada Rutnickiemu. "Ciekawa linia obrony"

W kolejnym wpisie Jabłoński odniósł się do stanowiska Jakuba Rutnickiego. Jak przekazał polityk, minister wskazywał, że w czasie, którego dotyczy sprawa, nie kierował resortem sportu.

"Ciekawa linia obrony - zrzucić odpowiedzialność na Sławomira Nitrasa - ale nieskuteczna" - stwierdził Jabłoński.

Według polityka w momencie rozliczenia dotacji dla stowarzyszenia ministrem sportu był już Rutnicki. "Dlatego właśnie dzisiejsze zawiadomienie wskazuje jego obok Piotra Borysa jako osoby, które mogły nie dopełnić obowiązków służbowych" - napisał Jabłoński.

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Ministerstwo Sportu odpowiada. "Raport nie był przedmiotem zamówienia"

Do sprawy odniósł się na antenie Polsat News wiceminister sportu Piotr Borys. Zapewnił, że resort nie zamawiał budzącego kontrowersje raportu i nie przeznaczył na niego publicznych pieniędzy.

- Ani jedna złotówka nie została wydana na ten raport, który dzisiaj stanowi tak wiele dyskusji, nie został on przez Ministerstwo Sportu po prostu zamówiony - powiedział.

Borys przyznał, że uczestniczył w konferencji, podczas której prezentowano kilka slajdów związanych z raportem. Jak zapewnił, samego dokumentu wcześniej nie czytał.

Pytany o znajdujący się logotyp MSiT, zapowiedział wyjaśnienie sprawy. - Na pewno będziemy wyjaśniali sprawę użycia loga na raporcie, który nie był przedmiotem zamówienia ani za który nie zapłaciliśmy ani złotówki - stwierdził.

Wcześniej podobne stanowisko przedstawiło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resort przekazał, że prezentowany na platformie X raport "nie był przedmiotem zamówienia ani nie stanowił realizacji żadnej umowy", której stroną było MSiT.

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Ministerstwo poinformowało, że zawarło umowę ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy dotyczącą podstrategii turystycznej Marka Polska. Obejmowała ona m.in. przygotowanie "Strategii Marki Polska", badania, warsztaty i organizację konferencji. MSiT przyjęło rozliczenie umowy na kwotę 179 738,19 zł.

Resort podkreślił, że opisywany raport nie był częścią umowy ani sprawozdania z jej realizacji. Jak dodano, do ministerstwa nie wpłynęła również prośba o użycie jego logotypu.

Burza wokół raportu "Polaków portret własny"

Cała sprawa dotyczy dokumentu "Polaków portret własny - Część I. Raport o DNA marki Polska - perspektywa wewnętrzna", przygotowanego przez Fundację Marka Polska Think Tank oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Na zawarte w nim błędy zwrócił uwagę Sebastian Meitz Instytutu Sobieskiego. W raporcie znalazły się m.in. stwierdzenia o płynnej znajomości mandaryńskiego wśród młodych Polaków, pięciorgu polskich noblistach czy położeniu Katowic w "północnym centrum" kraju.

Barbara Mróz-Gorgoń tłumaczyła w czwartek na antenie Polsat News, że dokument nie był przedmiotem zamówienia i stanowił materiał powstały w trakcie prowadzonych badań.

- Na pewno był wspomagany sztuczną inteligencją i był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress - powiedziała.

Pełnomocniczka rządu przyznała, że "sztuczna inteligencja potrafi płatać figle i halucynować", ale zapewniła, że badania zostały przeprowadzone rzetelnie.

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