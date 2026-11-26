W skrócie Tomasz Terlikowski przerwał wywiad z posłem Pawłem Jabłońskim, po tym jak polityk zarzucił mu kłamstwo w kwestii kompetencji rządu i prezydenta co do polityki zagranicznej.

Jabłoński wskazywał na art. 133 Konstytucji dotyczący współdziałania prezydenta, podczas gdy dziennikarz przywołał art. 146, zgodnie z którym politykę zagraniczną prowadzi rząd.

Politycy, w tym Michał Wawrykiewicz i Miłosz Motyka, skrytykowali postawę Jabłońskiego, zarzucając mu manipulację przy interpretacji zapisów o roli rządu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Poseł Rozwoju Plus, otwiera się w nowym oknie Paweł Jabłoński, otwiera się w nowym oknie zabrał głos po wywiadzie, którego udzielił w RMF FM. Tomasz Terlikowski przerwał rozmowę po tym, jak między nim a politykiem doszło do spięcia, a Jabłoński zarzucił dziennikarzowi kłamstwo.

Rozmowa w studiu dotyczyła nominacji ambasadorskich i braku polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie. Jabłoński bronił stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie i odpowiedzialnością za sytuację obarczał rząd Donalda Tuska, otwiera się w nowym oknie. Później dyskusja zeszła na kwestię polityki zagranicznej i kompetencji rządu oraz prezydenta w tej sprawie.

Terlikowski przywołał art. 146 Konstytucji, który stanowi, że Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP. Jabłoński przerwał, pytając: "Dlaczego pan kłamie?". Między dziennikarzem a gościem wywiązała się zażarta konwersacja.

Paweł Jabłoński reaguje na przerwany wywiad. Seria wpisów w mediach społecznościowych

Jabłoński zamieścił na platformie X serię wpisów odnoszących się do wywiadu. "Terlikowski wmawiał słuchaczom, że 'politykę zagraniczną prowadzi rząd, a nie prezydent'" - napisał polityk.

"Kiedy zareagowałem na to kłamstwo - zgodnie z art. 133 ust. 3 Konstytucji prezydent jak najbardziej współdziała w prowadzeniu polityki zagranicznej - Terlikowski tak się zdenerwował, że przerwał wywiad" - ocenił poseł.

"Trochę dziwna sytuacja - bo przepisy są tu jednoznaczne" - stwierdził Jabłoński.

Polityk przywołał art. 133 ust. 3 Konstytucji, który mówi: "Prezydent RP w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem".

Poseł ponownie zarzucił dziennikarzowi kłamstwo. "Zdecydował się uciec od tematu"

W kolejnym wpisie Jabłoński ocenił, że "komuś najwyraźniej wyparował art. 133 Konstytucji". "Stwierdzenie, że 'politykę zagraniczną prowadzi rząd, a nie prezydent' to po prostu nieprawda. Równie dobrze można twierdzić, że "ustawy uchwala Sejm, a nie Senat" - napisał.

W następnym wpisie polityk stwierdził z kolei, że "precyzja wypowiedzi i ich zgodność z rzeczywistością to podstawa".

Ocenił, że gdyby Terlikowski powiedział, iż "konstytucja stanowi, że politykę zagraniczną prowadzi rząd" i "na tym skończył" to - zdaniem posła - "byłaby to jedynie półprawda, manipulacja - i wtedy taki postawiłby zarzut".

Według Jabłońskiego to, iż dziennikarz powiedział, że "konstytucja głosi, że politykę zagraniczną prowadzi rząd, a nie prezydent" jest "kłamstwem", bo "konstytucja stanowi, że prezydent jak najbardziej w polityce zagranicznej z rządem współdziała".

"Gdyby nie przerywał mi pan i pozwolił na antenie zacytować art. 133 - być może udałoby się to wyjaśnić i uniknęlibyśmy tego przedziwnego zakończenia rozmowy. Zamiast dać możliwość przedstawienia argumentu - z którym mógł się pan przecież nie zgodzić i polemizować - zdecydował się pan uciec od tematu i przerwać wywiad" - zarzucił Terlikowskiemu polityk.

Dziennikarz przerwał wywiad z Jabłońskim. Lawina komentarzy

Na wpis Jabłońskiego, który zarzucał Terlikowskiemu "wmawianie", zareagował europoseł KO Michał Wawrykiewicz, otwiera się w nowym oknie.

"Nie 'wmawiał' panie pośle, tylko zacytował Konstytucję, a konkretnie jej art. 146: 'Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej'" - zauważył Wawrykiewicz.

Zwrócił też uwagę, że poseł powołał się na jeden z artykułów konstytucji, który mówi o "współdziałaniu", pomijając drugi. "To się nazywa klasyczna manipulacja" - napisał europarlamentarzysta.

W podobnym tonie do słów Jabłońskiego odniósł się minister energii z PSL Miłosz Motyka, otwiera się w nowym oknie. "Tak, przepisy są jednoznaczne. Politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzi rząd. Wystarczy przeczytać, zrozumieć i nie kłamać" - podkreślił.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór napisał z kolei: "Panie pośle, prawie ma pan rację. A 'prawie' robi wielką różnicę".

"Art. 133 ust. 3 Konstytucji mówi o współdziałaniu prezydenta w zakresie polityki zagranicznej, a nie o jej prowadzeniu. Warto doczytać Konstytucję do art. 146 ust. 1: Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał.

"Rząd prowadzi, prezydent współdziała. Ma pan rację w jednym - przepisy są tu jednoznaczne" - zauważył.

Wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, otwiera się w nowym oknie Michał Gramatyka, otwiera się w nowym oknie odniósł się do samego przebiegu rozmowy. "Święty by nie wytrzymał" - skomentował.

"Wreszcie. Tępa propaganda aparatczyków pokazana w całości. Jabłoński wyrzucony ze studia" - napisał z kolei europoseł KOBartosz Arłukowicz.

"Pierwszy raz w życiu przerwałem wywiad". Terlikowski tłumaczy

Głos po wywiadzie zabrał także Tomasz Terlikowski. "Poseł Paweł Jabłoński zarzucił mi kłamstwo. Dlaczego? Bo powiedziałem, że za politykę zagraniczną odpowiada rząd, a nie prezydent. A potem wrzucił na swoje socjale fragment konstytucji, który potwierdza to, co powiedziałem" - zauważył dziennikarz.

Podkreślił, że prezydent "współdziała, a nie prowadzi politykę zagraniczną". "Tę bowiem prowadzi rząd" - dodał.

"Rozumiem, że poseł może mieć inną interpretację, niż ja (i spora część prawników), ale nie mogę się zgodzić na to, że nie odpowiada na pytania, próbuje uznać się za prowadzącego rozmowę i obraża zarzucając kłamstwo. Ja rozumiem, że niektórym politykom wydaje się, że mogą wszystko. Nie, nie mogą. I dlatego pierwszy raz w życiu przerwałem wywiad" - napisał Terlikowski.



