W przypadku prezesa Prawa i Sprawiedliwości chodzi o jego wypowiedzi na temat Donalda Tuska. Kaczyński nazwał przewodniczącego Platformy Obywatelskiej "ryżym" i "prawdziwym wrogiem naszej ojczyzny". Mówił też o Tusku jako "największym zagrożeniu dla Polski". Poseł PiS mówił tak 23 lipca, podczas pikniku rodzinnego w Stawiskach (woj. podlaskie), gdzie ostrzegał przed politykiem Koalicji Obywatelskiej - On nie powinien rządzić Polską, czas to wyraźnie powiedzieć. Niech idzie do swoich Niemiec i tam rządzi - mówił do uczestników imprezy.