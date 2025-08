Izrael reaguje po słowach Donalda Tuska. "Niedopuszczalna aluzja"

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do słów premiera Donalda Tuska dotyczących sytuacji w Strefie Gazy. Resort uznał, że zawarte w wypowiedzi polskiego lidera odniesienia do doświadczeń II wojny światowej i krytyka izraelskich polityków to "niedopuszczalna aluzja". "Premier Polski powinien zapamiętać lekcję z hasła 'Nigdy więcej'" - podkreślono.