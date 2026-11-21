W skrócie Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty było celową prowokacją powiązaną z manewrami wojskowymi.

Premier Donald Tusk oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazali, że incydent prawdopodobnie nie był przypadkowy i zbiegł się z ćwiczeniami koalicji chętnych w Nowej Dębie.

W nocy z czwartku na piątek w Polsce spadły dwie rosyjskie rakiety oraz dron, jednak nikt nie ucierpiał i nie doszło do zniszczenia infrastruktury krytycznej.

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W nowym raporcie ISW dotyczącym incydentu związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty zasugerowano, że działanie było zaplanowane i przeprowadzone celowo. Badacze z think tanku wskazują, że nie przez przypadek zbiegło się ono z ćwiczeniami wojskowymi koalicji chętnych.

Analitycy przypominają, że rosyjska rakieta Ch-101 rozbiła się w pobliżu Rudnika nad Sanem - zaledwie 35 kilometrów od miejsca, w którym odbywały się manewry w Nowej Dębie.

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ISW: Naruszenie polskiej przestrzeni przez rosyjskie obiekty było celowe

ISW powołuje się na słowa Donalda Tuska, otwiera się w nowym oknie, który podczas konferencji prasowej wskazywał, że incydent "nie wygląda na przypadek". - Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. Niedaleko tych incydentów odbywają się manewry wojsk koalicji chętnych, wspomagane także przez polskich żołnierzy - mówił polski premier.

O tym, że Rosja, otwiera się w nowym oknie "przekracza kolejne granice" mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. - Już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, otwiera się w nowym oknie z oddziaływaniem na Rzeczpospolitą był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To świadczy o tym, że Rosja w żaden sposób nie deeskaluje, nie zatrzymuje się - wskazał szef MON.

- Data nie jest według mnie przypadkowa. Dzisiaj odbywają się ćwiczenia koalicji chętnych w Nowej Dębie, w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne - dodał.

Rosyjskie rakiety i dron nad Polską. Spadły w dwóch województwach

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty doszło w nocy z czwartku na piątek. Jedna z rakiet spadła w okolicach Nowego Lipowca (woj. lubelskie), szczątki drugiej odnaleziono w rejonie Rudnika nad Sanem (woj. podkarpackie).

W okolicach Mołodycza (woj. podkarpackie) spadł też rosyjski dron odrzutowy. Wszystkie obiekty wleciały do Polski, otwiera się w nowym oknie przez terytorium Ukrainy.

Minister obrony narodowej poinformował, że nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Nie doszło też do zniszczenia infrastruktury krytycznej.



