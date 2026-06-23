W skrócie Krajowa Rada Sądownictwa wydała we wtorek stanowisko, w którym zaapelowała o umożliwienie orzekania wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego wybranym przez Sejm.

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie uznające stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa za bezprawne i wezwał do powstrzymania się od działań.

Według nieoficjalnych informacji prezydent Karol Nawrocki ma przyjąć ślubowanie wybranego przez Sejm sędziego TK Sławomira Patyry, choć sam zainteresowany nie otrzymał takiej informacji.

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Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała stanowisko w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w którym wzywa organy państwowe do przestrzegania konstytucji i umożliwienia wszystkim wybranym przez Sejm sędziom TK możliwości orzekania i wypełniania obowiązków.

"Uniemożliwienie części prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wykonywania przez nich obowiązków służbowych powoduje, że wszystkie tworzone w Trybunale Konstytucyjnym składy orzekające są nieprawidłowe" - podała KRS, podkreślając, że działania utrudniające orzekanie nowym sędziom TK de facto skutkują skróceniem ich kadencji i godzą w niezawisłość wymiaru sprawiedliwości.

W ocenie KRS sytuacja wokół nowych sędziów pozbawia Trybunał Konstytucyjny możliwości realizowania jego roli w ustroju, co godzi w interesy państwa i obywateli.

Spór wokół TK. KRS opublikowała stanowisko, TK stwierdził jego bezprawność

W odpowiedzi na stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa własny komunikat opublikował Trybunał Konstytucyjny. Ogłoszono w nim wydanie postanowienia zabezpieczającego dotyczącego procedury wyboru KRS. TK wezwał KRS do "powstrzymywania się od wykonywania kompetencji" do czasu ostatecznego orzeczenia w sprawie zgodności procedur wybory TK z konstytucją.

Skutkiem wydania przez Trybunał Konstytucyjny zabezpieczenia jest stwierdzenie bezprawności stanowiska opublikowanego we wtorek przez KRS dotyczącego sędziów TK.

"W świetle dzisiejszego postanowienia TK stanowisko KRS w sprawie statusu osób wybranych przez Sejm na sędziów TK jest bezprawne. Przypominamy, że do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa nie należy kontrolowanie składu Trybunału Konstytucyjnego, a artykułowane w tym zakresie wezwania czy apele nie wywołują wiążących skutków dla jakiegokolwiek organu i pogłębiają chaos konstytucyjny" - podał Trybunał Konstytucyjny.

Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalnie: Prezydent podjął decyzję

Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunały Konstytucyjnego podczas posiedzenia 11 czerwca. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Radio Eska, prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję, by przyjąć ślubowanie Patyry w Pałacu Prezydenckim.

W rozmowie z Onetem Sławomir Patyra stwierdził, że nie otrzymał dotąd żadnych sygnałów, że prezydent Nawrocki przyjmie jego ślubowanie. - Nie mam absolutnie żadnej informacji z kancelarii prezydenta, jakobym miał w najbliższych dniach składać ślubowanie. Nikt nie dzwonił, a pocztę mailową sprawdzałem niedawno i żadnej informacji tam nie było - powiedział Sławomir Patyra.

Nowy sędzia TK został wybrany przez Sejm większością koalicji rządzącej, jego kandydatura otrzymała pozytywną rekomendację sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Podczas tego samego posiedzenia posłowie odrzucili nominację Artura Kotowskiego wysuniętą przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki deklarował, że Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani, by obsadzić wakaty powstałe w trakcie bieżącej kadencji prezydenta. Tak było w przypadku Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka, dwojga z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm.

Prezydent dotąd nie odebrał ślubowania pozostałych czworga sędziów TK, twierdząc, że okoliczności ich wyboru przez Sejm budzą zastrzeżenia. Sami sędziowie zapowiedzieli, skargę w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Sławomir Patyra wybrany przez Sejm na sędziego TK

Dr hab. Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą, wykłada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tamże ukończył studia prawnicze. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, w 2024 został powołany na członka rady nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W 2021 r. Koalicja Obywatelska i PSL wysunęły kandydaturę Sławomira Patyry na Rzecznika Praw Obywatelskich, jednak sejmowa większość Zjednoczonej Prawicy ją odrzuciła.





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