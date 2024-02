"Szef Sztabu Generalnego RP gen. Kukuła mówi o budowie 300-tysięcznej armii zawodowej (plus 150 tys. rezerwy). Z kolei główny doradca wojskowy MON gen. Gocuł krytykuje plan 300-tysięcznej armii i wraca do narracji, że zakupy sprzętu wojskowego przeprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości to megalomania" - porównał.