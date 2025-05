- Z pomnika nagrobnego usunięto krzyż Virtuti Militari i krzyż wojny obronnej 1939 roku. Nie zrobili tego wandale, zrobiły to władze kompleksu cmentarnego na polecenie lokalnej twerskiej prokuratury, a więc na polecenie państwa rosyjskiego - powiedział Radosław Sikorski.

Szef MSZ dodał, że "to niedopuszczalne ingerowanie Rosji w prawdę historyczną.

- Tą wypowiedzią pan minister Radosław Sikorski wykazał się niewiedzą co do zakresu działań ministerstw w rządzie, którego jest członkiem. Za opiekę nad polskimi cmentarzami wojennymi, w tym cmentarzem w Miednoje, jednym z czterech cmentarzy katyńskich, odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co wynika wprost z umowy o opiece nad grobami i cmentarzami wojennymi podpisanej między rządem Rzeczpospolitej a rządem Federacji Rosyjskiej - mówi Interii rzecznik prasowy IPN, dr Rafał Leśkiewicz.