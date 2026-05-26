W skrócie Instytut Pamięci Narodowej zakończył kolejny etap prac w okolicach Palmir.

W wytypowanym miejscu - jamie grobowej - znaleziono kolejne ludzkie szczątki oraz przedmioty osobiste ofiar.

Prace archeologiczne były prowadzone we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz żołnierzami Żandarmerii Wojskowej i 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej poinformowało o zakończeniu kolejnego etapu prac w okolicach Palmir. W wytypowanej jamie grobowej znaleziono kolejne ludzkie szczątki. W sąsiedztwie odkryto pojedynczą jamę, w której także natrafiono na szczątki.

"Mimo upływu dekad wciąż powracamy w to miejsce z pracami archeologicznymi, aby mieć pewność, że szczątki wszystkich pomordowanych zostały odnalezione i godnie upamiętnione" - zaznaczył IPN.

W drugim tygodniu maja badacze przeprowadzili kolejny etap badań. Decyzję podjęto bazując na archiwalnym dokumencie, z którego wynika, że trzy lata po zakończeniu oficjalnych, powojennych ekshumacji, odnaleziono w tym miejscu szczątki kolejnych 14 mężczyzn.

Nowe odkrycia IPN w Palmirach. Znaleziono szczątki ludzkie

"Głównym celem obecnych badań była weryfikacja metodami archeologicznymi grobu zbiorowego ofiar egzekucji z 26 lutego 1940 roku. Zasięg i lokalizację pierwotnej mogiły wytyczono precyzyjnie na podstawie połączonej analizy archiwalnych zdjęć lotniczych (1944-1947) oraz numerycznego modelu terenu" - przekazał IPN.

Po przebadaniu i dokładnym przesitowaniu ziemi z powojennej jamy poekshumacyjnej, pod spodem ukazał się zarys pierwotnej jamy grobowej o długości około 7,5 m i szerokości około 2 m oraz miąższości około 50 cm.

"To właśnie w niej, a także w przemieszanej ziemi powyżej (czyli wypełnisku jamy poekshumacyjnej), odkryto kolejne ludzkie szczątki" - poinformował IPN.

Znaleziono zarówno luźne kości, jak i kości zachowane w częściowym układzie anatomicznym. Zabezpieczono również przedmioty osobiste należące do ofiar oraz łuski i pociski będące bezpośrednim świadectwem przeprowadzanych na miejscu egzekucji. W sąsiedztwie grobu zbiorowego, odkryto pojedynczą jamę grobową, w której także natrafiono na ludzkie szczątki.

Palmiry. Prace wykopaliskowe w lasach. W akcji żołnierze

W badaniach terenowych brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej (z pionu dochodzeniowo-śledczego). Prace realizowane były we współpracy z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego przy udziale żołnierzy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy na bieżąco prowadzili rozminowywanie terenu.

W grudniu 1939 roku w lasach Puszczy Kampinoskiej, niedaleko podwarszawskiej wsi Palmiry, Niemcy rozpoczęli serię masowych egzekucji ludności cywilnej. Były one wstępem do przeprowadzonych na wielką skalę egzekucji inteligencji w ramach akcji AB.

Podczas masowych, potajemnych mordów zginął m.in. marszałek Sejmu II RP Maciej Rataj, wiceprezydent Warszawy Jan Pohorski i olimpijczyk Janusz Kusociński. Egzekucje odbywały się także w innych miejscach Puszczy m.in. w Wólce Węglowej, Laskach i Wydmach Łuże. Ostatnie miały miejsce w 1943 r.

Na utworzonym w 1948 r. cmentarzu-mauzoleum spoczywają szczątki 2115 ofiar, ekshumowanych w Puszczy Kampinoskiej i w Lasach Chojnowskich. Nagrobków zidentyfikowanych osób jest 577, znanych jest też 485 nazwisk osób, o których wiadomo, że zginęły w Palmirach, ale ich ciał nie rozpoznano. Pozostałe ofiary pozostają bezimienne.





