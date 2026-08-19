W skrócie Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało działania mające wyjaśnić, czy doszło do potencjalnej inwigilacji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka przez ABW za czasów kierownictwa Bogdana Święczkowskiego.

ABW stwierdziła, że nie ma podstaw do twierdzenia, iż prowadziła działania operacyjne wobec Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zaprzeczyła interpretacji tych działań jako inwigilacji.

Według ustaleń portalu WP sprawą może zająć się również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a prokuratura rozważa możliwość wszczęcia śledztwa.

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"Prokurator generalny podejmie stosowne kroki w celu wyjaśnienia, czy doszło do popełnienia przestępstwa rzekomej inwigilacji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, będącej przedmiotem wypowiedzi Bogdana Święczkowskiego" - przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na prośbę WP o komentarz.

Bogdan Święczkowski: ABW dysponowała informacjami "z wnętrza" ETPC

Podejrzenia w tej sprawie pojawiły się w związku ze słowami prezesa TK, który w czwartkowej rozmowie z Telewizją Republika przypomniał lata 2006-2007. Święczkowski kierował wówczas ABW.

Jak tłumaczył, służby w tym czasie "dysponowały różnego rodzaju środkami, informacjami pochodzącymi z wnętrza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

- Więc mogę powiedzieć, że ten organ na pewno nie zasługuje na miano sądu jako niezależnego organu i że urzędują tam niezawiśli sędziowie. Ale że obowiązuje mnie tajemnica państwowa, to nic nie mogę powiedzieć - stwierdził Święczkowski.

Wypowiedź prezesa TK wywołała pytania, które zasygnalizował między innymi europoseł Michał Wawrykiewicz. "Święczkowski mówi rzecz niebywałą. Przyznaje, że jako szef ABW dysponował wiedzą z wnętrza ETPCz. Inwigilował trybunał strasburski?" - napisał na platformie X.

ABW inwigilowała ETPC za czasów Święczkowskiego? "Może już nie pamiętać"

Z prośbą o komentarz WP zwróciła się między innymi do ABW, której zespół prasowy przekazał, że "po tak długim czasie (Bogdan Święczkowski - red.) może już nie pamiętać precyzyjnie, czym zajmowała się Agencja i gdzie przebiegały granice jej kompetencji".

W odpowiedzi wskazano również, że "nie ma podstaw do twierdzenia, że ABW prowadziła wobec Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu czynności o charakterze operacyjnym", a podnoszona interpretacja słów Święczkowskiego "jest nieuprawniona".

TK odwołał się z kolei do obowiązującej byłego szefa ABW tajemnicy państwowej, którą zasłaniał się w wywiadzie. "Jak z samej wypowiedzi wynika, informacje są niejawne" - przekazał Trybunał, zaznaczając, że ze słów prezesa "nie wynika, aby miała miejsce jakakolwiek inwigilacja".

Tomasz Siemoniak zajmie się sprawą Święczkowskiego? Ustalenia mediów

Działania w sprawie wypowiedzi prawnika zapowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak czytamy, Waldemar Żurek "podejmie stosowne kroki w celu wyjaśnienia, czy doszło do popełnienia przestępstwa rzekomej inwigilacji".

Zbadaniem tej kwestii może się także zająć, jak wynika z nieoficjalnych ustaleń WP, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Portal donosi, że nie jest wykluczone wszczęcie śledztwa przez prokuraturę.



