W skrócie Marcin Mastalerek ma wkrótce objąć nową funkcję doradczą w USA.

Były szef Gabinetu Prezydenta RP nie zdradza szczegółów przyszłej roli, informując jedynie, że "połączy kierunek transatlantycki z polskim".

Jak podają autorzy podcastu "Polityczny WF", Mastalerek będzie doradzać amerykańskiemu think-tankowi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Marcin Fijołek wyjaśnił w najnowszym odcinku podcastu "Polityczny WF", że Marcin Mastalerek będzie doradzał amerykańskiemu think-tankowi i "pracował wokół czegoś, co szumnie nazywa się 'doradztwo'". Jeden z najbliższych współpracowników Andrzeja Dudy został zapytany o doniesienia Interii podczas piątkowej wizyty w RMF FM.

- Wiem, co będę robił od jakiegoś czasu, natomiast nie chcę o tym informować publicznie. Myślę, że mają (prowadzący "Polityczny WF" - red.) trochę racji, ale wtedy, gdy będzie to dopięte na ostatni guzik, poinformuję o tym - powiedział Mastalerek.

Marcin Mastalerek obejmie stanowisko w USA? "Więcej niż rozmawiam"

- There's no deal until there's a deal - skomentował, cytując Donalda Trumpa. - Dopóki wszystko nie jest dogadane, nic nie jest dogadane - przetłumaczył. Dopytywany, czy oznacza to, że jego przyszłe losy w USA dopiero się ważą, były szef Gabinetu Prezydenta RP odparł, że to "coś więcej niż tylko rozmowy". Nie uchylił jednak rąbka tajemnicy.

- Myślę, że będę łączył kierunek transatlantycki z polskim w swoich aktywnościach, bo zawsze byłem aktywny, zawsze miałem wiele pomysłów, robiłem bardzo różne rzeczy i nic się nie zmieni - skwitował.

"Polityczny WF": Mastalerek znalazł pracę za oceanem

Marcin Fijołek wspomniał w podcaście, że szef Gabinetu Prezydenta w kancelarii Dudy "zawiązał dużo nitek" za Atlantykiem i teraz, kiedy tamta jego misja się zakończyła, wybiera się on do Stanów Zjednoczonych, aby złożyć podpis pod umową. Stanie się to za dwa-trzy tygodnie. - Wiesz, jak to działa: nie masz dobrej nazwy na funkcję to dajesz "doradca". Zawsze pasuje - skomentował w "Politycznym WF-ie" przyszłą rolę Mastalerka w USA Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii.

Zdaniem Marcina Fijołka stało się to możliwe, ponieważ otoczenie Trumpa uznało, że Mastalerek jest im do czegoś potrzebny. - Być może przy okazji jakichś relacji polsko-amerykańskich, pewnych zadań dyplomatycznych albo biznesowych projektów - wyliczył.

"Polityczny WF": Bliski współpracownik Dudy znalazł pracę w USA INTERIA.PL