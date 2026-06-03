Interwencja w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. Ruch prokuratury

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, śledztwo skupi się wokół trzech głównych wątków. Pierwszym z nich jest to, aby wyjaśnić, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, polegającego na "nieuprawnionym wejściu" do mieszkania Tomasza Sakiewicza i " jego lustracji pod kątem możliwej obecności w nim osoby" zamierzającej odebrać sobie życie.

Śledztwo ma także wyjaśnić, czy doszło do przekroczenia uprawnień "przez będącego funkcjonariuszem publicznym funkcjonariusza Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II". W tym przypadku chodzi o zatrzymanie asystentki Sakiewicza oraz założenie jej kajdanek służbowych na ręce. Miało do tego dojść "bez uprzedniego jej wezwania do zachowania zgodnego z prawem oraz bez uprzedzenia jej o zamiarze użycia takiego środka przymusu bezpośredniego", co jest sprzeczne ze wskazanymi w komunikacie przepisami.

Trzeci już wątek odnosi się do poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II w protokole zatrzymania tej osoby, datowanym na 15 maja 2026 roku.

Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Prokuratura wszczyna śledztwo

Do interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza doszło 15 maja. Wówczas policjanci zostali powiadomieni, iż w tym lokalu adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Zgodnie z przyjętymi zasadami, zgłoszenie zostało potraktowane w sposób priorytetowy, a na miejsce natychmiast został skierowany patrol.

Do przebiegu interwencji w wydanym komunikacie odniosła się później policja. Jak przekazano, w mieszkaniu funkcjonariusze zastali "kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować z policjantami". "Na czas wyjaśnienia sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki" - czytamy.

Mundurowi poinformowali także, że zebrane informacje i weryfikacja zastanej na miejscu sytuacji pozwoliły na stwierdzenie, że wiadomość o zagrożeniu czyjegoś życia była nieprawdziwa i najprawdopodobniej miała na celu wprowadzenie w błąd jej odbiorcy i służb ratunkowych.

"Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci zakończyli interwencję. Nikt nie został zatrzymany" - przekazano w komunikacie.

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