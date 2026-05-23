Interwencja służb w domu Karola Nawrockiego. PSP ujawnia szczegóły

W skrócie Rafał Leśkiewicz poinformował o interwencji w domu rodzinnym Karola Nawrockiego w Gdańsku.

Strażacy wyważyli drzwi i weszli do mieszkania, lecz po sprawdzeniu nie stwierdzono obecności ognia ani osób poszkodowanych.

PSP zaznaczyła, że tego rodzaju fałszywe alarmy angażują zasoby, które mogą być potrzebne w innych miejscach.

W sobotę wieczorem rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że w domu rodzinnym głowy państwa doszło do interwencji służb, które wyważyły drzwi wejściowe i weszły do mieszkania.

Zgłoszenie, które trafiło do funkcjonariuszy, okazało się być kolejnym z serii fałszywych alarmów. Ofiarą podobnej sytuacji padł wcześniej m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Karol Nawrocki ofiarą fałszywego alarmu. Jest komunikat PSP

"23 maja o godz. 19.33 wpłynęło zgłoszenie SMS wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu i zagrożenie życia osób znajdujących się wewnątrz. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Państwową Straż Pożarną.

Strażacy podkreślili, że ze względu na powagę sytuacji i brak kontaktu z osobami, które dokonały zgłoszenia zdecydowano o natychmiastowym podjęciu interwencji.

"Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o siłowym wejściu do lokalu" - stwierdzono, dodając, że po sprawdzeniu mieszkania nie stwierdzono obecności ognia ani osób poszkodowanych.

"Każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia zdrowia lub życia traktowane jest przez służby ratownicze z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

PSP zaznaczyła jednocześnie, że fałszywe alarmy, takie jak ten w domu prezydenta, angażują siły i środki, które w tym samym czasie mogą być niezbędne gdzieś indziej.





