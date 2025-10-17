Interia z materiałami "The New York Times"
Interia od teraz z materiałami "The New York Times" - jednej z najbardziej opiniotwórczych redakcji na świecie, która otrzymała ponad 140 Nagród Pulitzera. Portal w ramach cyklu "Bliżej Świata" będzie prezentował materiały amerykańskiego dziennika o tematyce politycznej, społecznej i gospodarczej.
Interia nieustannie rozwija sektor z zagranicznymi materiałami. W ramach cyklu "Bliżej Świata" współpracuje z największymi redakcjami na świecie m.in. z:
- "The Washington Post",
- "The Economist",
- "The Guardian",
- "The Spectator",
- "Le Monde"
- i "El Pais".
Portal zapewni od teraz użytkownikom bezpłatny dostęp także do najlepszych materiałów z "The New York Times".
Artykuły "The New York Times" pokażą szerszą perspektywę
Interia opublikuje wybrane materiały z dziennika "The New York Times". Przybliżą one użytkownikom amerykańską perspektywę m.in.
- na wojnę w Ukrainie,
- politykę Donalda Trumpa wobec Unii Europejskiej,
- napięcia na linii Waszyngton-Pekin,
- rozwój AI
- i rosnącą dominację firm technologicznych z USA.
Premierowy materiał już 17 października w Interii. "The New York Times" opisuje w nim, jak Ukraina, sfrustrowana nieskutecznymi rozmowami pokojowymi z Rosją, próbuje przekonać administrację Donalda Trumpa do przekazania jej pocisków Tomahawk, by zwiększyć swój potencjał ostrzału dalekiego zasięgu.
"The New York Times" to jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników na świecie. Jego redakcja od kilkunastu dekad relacjonuje i komentuje najważniejsze wydarzenia z takich obszarów, jak: polityka, gospodarka, nauka i kultura. Materiały prezentowane w "The New York Times" kształtują debatę publiczną i są szeroko komentowane na świecie. Amerykański dziennik zdobył ponad 140 Nagród Pulitzera.
Sektor z materiałami o tematyce zagranicznej jest współtworzony w Interii także przez grono wybitnych ekspertów z Polski, m.in.
Portal relacjonuje "tu i teraz" sytuację w Niemczech w podcaście "Federalnie rzecz biorąc" Tomasza Lejmana (Polsat News i Interia) i Adama Górczewskiego (Polskie Radio).