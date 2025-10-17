Interia z materiałami "The New York Times"

Interia od teraz z materiałami "The New York Times" - jednej z najbardziej opiniotwórczych redakcji na świecie, która otrzymała ponad 140 Nagród Pulitzera. Portal w ramach cyklu "Bliżej Świata" będzie prezentował materiały amerykańskiego dziennika o tematyce politycznej, społecznej i gospodarczej.

Interia "Bliżej Świata" z materiałami "The New York Times"
Interia nieustannie rozwija sektor z zagranicznymi materiałami. W ramach cyklu "Bliżej Świata" współpracuje z największymi redakcjami na świecie m.in. z:

  • "The Washington Post",
  • "The Economist",
  • "The Guardian",
  • "The Spectator",
  • "Le Monde"
  • i "El Pais".

Portal zapewni od teraz użytkownikom bezpłatny dostęp także do najlepszych materiałów z "The New York Times".

Artykuły "The New York Times" pokażą szerszą perspektywę

Interia opublikuje wybrane materiały z dziennika "The New York Times". Przybliżą one użytkownikom amerykańską perspektywę m.in.

Premierowy materiał już 17 października w Interii. "The New York Times" opisuje w nim, jak Ukraina, sfrustrowana nieskutecznymi rozmowami pokojowymi z Rosją, próbuje przekonać administrację Donalda Trumpa do przekazania jej pocisków Tomahawk, by zwiększyć swój potencjał ostrzału dalekiego zasięgu.

ZOBACZ:

Ukraina coraz bliżej porozumienia z USA ws. dostaw pocisków Tomahawk
Interia bliżej świata

"The New York Times": Ukraińska formuła pokojowa - mniej gadania, więcej broni

Krzysztof Ryncarz
    "The New York Times" to jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników na świecie. Jego redakcja od kilkunastu dekad relacjonuje i komentuje najważniejsze wydarzenia z takich obszarów, jak: polityka, gospodarka, nauka i kultura. Materiały prezentowane w "The New York Times" kształtują debatę publiczną i są szeroko komentowane na świecie. Amerykański dziennik zdobył ponad 140 Nagród Pulitzera.

    Sektor z materiałami o tematyce zagranicznej jest współtworzony w Interii także przez grono wybitnych ekspertów z Polski, m.in.

    Portal relacjonuje "tu i teraz" sytuację w Niemczech w podcaście "Federalnie rzecz biorąc" Tomasza Lejmana (Polsat News i Interia) i Adama Górczewskiego (Polskie Radio).

