Interia nieustannie rozwija sektor z zagranicznymi materiałami. W ramach cyklu "Bliżej Świata" współpracuje z największymi redakcjami na świecie m.in. z:

"The Washington Post",

"The Economist",

"The Guardian",

"The Spectator",

"Le Monde"

i "El Pais".

Portal zapewni od teraz użytkownikom bezpłatny dostęp także do najlepszych materiałów z "The New York Times".

Artykuły "The New York Times" pokażą szerszą perspektywę

Interia opublikuje wybrane materiały z dziennika "The New York Times". Przybliżą one użytkownikom amerykańską perspektywę m.in.

Premierowy materiał już 17 października w Interii. "The New York Times" opisuje w nim, jak Ukraina, sfrustrowana nieskutecznymi rozmowami pokojowymi z Rosją, próbuje przekonać administrację Donalda Trumpa do przekazania jej pocisków Tomahawk, by zwiększyć swój potencjał ostrzału dalekiego zasięgu.

"The New York Times" to jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników na świecie. Jego redakcja od kilkunastu dekad relacjonuje i komentuje najważniejsze wydarzenia z takich obszarów, jak: polityka, gospodarka, nauka i kultura. Materiały prezentowane w "The New York Times" kształtują debatę publiczną i są szeroko komentowane na świecie. Amerykański dziennik zdobył ponad 140 Nagród Pulitzera.

Sektor z materiałami o tematyce zagranicznej jest współtworzony w Interii także przez grono wybitnych ekspertów z Polski, m.in.

Portal relacjonuje "tu i teraz" sytuację w Niemczech w podcaście "Federalnie rzecz biorąc" Tomasza Lejmana (Polsat News i Interia) i Adama Górczewskiego (Polskie Radio).