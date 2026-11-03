Ilona Pietras jest menedżerką z blisko 15-letnim doświadczeniem w marketingu, mediach cyfrowych oraz budowaniu i rozwoju silnych marek. Przez ostatnie 10 lat była związana z Ringier Axel Springer Polska, gdzie odpowiadała za strategię marketingową i rozwój marek takich jak Onet, Business Insider Polska czy Medonet.

W swojej karierze realizowała projekty z zakresu transformacji cyfrowej, rebrandingu i kampanii 360°, zarządzając strategiami, budżetami marketingowymi oraz zespołami ekspertów.

Jest ona także absolwentką socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.



