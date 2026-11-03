Interia wzmacnia obszar marketingu i PR. Ilona Pietras nową dyrektor

Ilona Pietras obejmuje stanowisko Dyrektor Marketingu i PR Interii. Do jej zadań będzie należało kierowanie działaniami marketingowymi i komunikacyjnymi portalu oraz ścisła współpraca z pozostałymi spółkami Grupy Polsat Plus przy dalszym rozwoju marki największego portalu horyzontalnego w Polsce.

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Ilona Pietras w marynarce na tle napisu o objęciu funkcji dyrektor marketingu i PR; kolor granatowy
Ilona Pietras nową Dyrektor Marketingu i PR InteriiINTERIA.PL

Ilona Pietras jest menedżerką z blisko 15-letnim doświadczeniem w marketingu, mediach cyfrowych oraz budowaniu i rozwoju silnych marek. Przez ostatnie 10 lat była związana z Ringier Axel Springer Polska, gdzie odpowiadała za strategię marketingową i rozwój marek takich jak Onet, Business Insider Polska czy Medonet.

W swojej karierze realizowała projekty z zakresu transformacji cyfrowej, rebrandingu i kampanii 360°, zarządzając strategiami, budżetami marketingowymi oraz zespołami ekspertów.

Jest ona także absolwentką socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

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