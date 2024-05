Z kolei w rankingu TOP 5 najczęściej cytowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat stacji telewizyjnych liderem okazał się TVN24. Drugie miejsce należy do Polsat News, a trzecie do TVN. Na kolejnych pozycjach znalazły się jeszcze TVP Info oraz TVP 1.

Interia wśród najbardziej opiniotwórczych mediów dekady. Raport

Zbadano ponad 3 mln medialnych przekazów

- To projekt, który wyróżnia medialnych liderów opinii i pokazuje redakcje mające największy wpływ na kreowanie debaty publicznej. Analiza ukazuje się co miesiąc, nieprzerwanie od września 2003 roku, czyli już od ponad 20 lat. Dodatkowo na koniec każdego roku publikujemy raport roczny, a raz na 10 lat raport dekady. W najnowszej edycji badania, która stanowi podsumowanie lat 2014-2023, uhonorowaliśmy statuetkami medium dekady oraz zwycięskie redakcje w kategoriach głównych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że cały czas udoskonalamy raport, by jak najrzetelniej przedstawiać zmiany zachodzące na polskim rynku medialnym. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to badanie - nie tylko dla dziennikarzy, ale także dla czytelników, widzów i słuchaczy. To jeden z naszych kluczowych projektów i z pewnością będziemy go kontynuować także w przyszłości - ocenił Paweł Sanowski, prezes Zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.