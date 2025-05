Hasło kampanii - "Teraz" odnosi się do natychmiastowości. Interia to medium, które 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu trzyma rękę na pulsie, zapewniając swoim użytkownikom szybki, rzetelny i kompleksowy dostęp do najważniejszych informacji. To też symboliczna zmiana warty: teraz to Interia jest numerem jeden w polskim internecie. Portal zdetronizował poprzednich liderów.