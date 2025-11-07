Interia od teraz z materiałami "Financial Times"

Interia teraz jeszcze "Bliżej Świata". Użytkownicy portalu poznają analizy, raporty i komentarze dziennikarzy z międzynarodowej redakcji "Financial Times" poświęcone ekonomicznym oraz geopolitycznym trendom, o których dyskutują światowi przywódcy.

Współpraca z brytyjskim dziennikiem "Financial Times" to kolejny etap w rozwoju sektora z zagranicznymi materiałami Interii. Portal pokazuje wydarzenia i zjawiska, które mają realny wpływ na sytuację w Polsce i na świecie z perspektywy największych redakcji:

Wydatki na obronność kołem ratunkowym rzuconym europejskiej gospodarce? Grafika: Aleksandra Włodarczyk
"Financial Times": Czy większe wydatki na obronność rozruszają europejską gospodarkę?

    Interia zapewni użytkownikom bezpłatny dostęp do wybranych materiałów z "Financial Times". Ich tematyka będzie oscylowała wokół kwestii geopolitycznych, w szczególności dotyczących wojny w Ukrainie oraz zagadnień ekonomicznych społecznych. Od sytuacji na najważniejszych rynkach, przez wpływ demografii i konfliktów na globalną gospodarkę, po zmiany w światowym przemyśle zbrojeniowym.

    Jeszcze szerszą perspektywę na najważniejsze wydarzenia na świecie zapewnia w Interii grono autorów specjalizujących się w tematyce zagranicznej:

    W portalu ukazuje się także podcast video "Federalnie rzecz biorąc" Tomasza Lejmana (Polsat News i Interia) i Adama Górczewskiego (Polskie Radio) poświęcony sytuacji w Niemczech.

      Ponad 100 lat historii

      Założony w 1888 roku w Londynie "Financial Times" to jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników na świecie, specjalizujący się w tematyce gospodarczej, finansowej i politycznej. Od kilkunastu dekad dostarcza on pogłębione analizy, komentarze i raporty, które kształtują debatę publiczną i decyzje liderów biznesu oraz polityki.

