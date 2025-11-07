Współpraca z brytyjskim dziennikiem "Financial Times" to kolejny etap w rozwoju sektora z zagranicznymi materiałami Interii. Portal pokazuje wydarzenia i zjawiska, które mają realny wpływ na sytuację w Polsce i na świecie z perspektywy największych redakcji:

Interia jeszcze "Bliżej Świata". Teraz z materiałami "Financial Times"

Interia zapewni użytkownikom bezpłatny dostęp do wybranych materiałów z "Financial Times". Ich tematyka będzie oscylowała wokół kwestii geopolitycznych, w szczególności dotyczących wojny w Ukrainie oraz zagadnień ekonomicznych i społecznych. Od sytuacji na najważniejszych rynkach, przez wpływ demografii i konfliktów na globalną gospodarkę, po zmiany w światowym przemyśle zbrojeniowym.

Jeszcze szerszą perspektywę na najważniejsze wydarzenia na świecie zapewnia w Interii grono autorów specjalizujących się w tematyce zagranicznej:

W portalu ukazuje się także podcast video "Federalnie rzecz biorąc" Tomasza Lejmana (Polsat News i Interia) i Adama Górczewskiego (Polskie Radio) poświęcony sytuacji w Niemczech.

Ponad 100 lat historii

Założony w 1888 roku w Londynie "Financial Times" to jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników na świecie, specjalizujący się w tematyce gospodarczej, finansowej i politycznej. Od kilkunastu dekad dostarcza on pogłębione analizy, komentarze i raporty, które kształtują debatę publiczną i decyzje liderów biznesu oraz polityki.

"Wydarzenia": Interia świętuje 25 lat istnienia Polsat News Polsat News