Interia (15 mln RU) jest od dwóch miesięcy największą domeną wśród wydawców w Polsce. Według badania Mediapanel portal jako jedyny na rynku przekroczył w styczniu barierę 15 mln RU, co zapewniło mu rekordową przewagę nad Onetem i Wirtualną Polską. Interia wyprzedziła je o kolejno prawie 0,5 mln RU i ponad 700 tys. RU.

Największą przewagę w historii odnotowała także Grupa Polsat-Interia (20,6 mln RU). Wydawca portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl w styczniu osiągnął 12. zwycięstwo z rzędu i jako jedyny na rynku przekroczył barierę 20 mln. Grupa Polsat-Interia wyprzedziła Grupę RAS Polska, drugiego wydawcę w rankingu, o 1 mln RU. Zwiększyła także dystans do Grupy Wirtualna Polska do 1,4 mln RU.

Rekordowa przewaga Grupy Polsat-Interia INTERIA.PL

Mediapanel styczeń 2026. Sukcesy serwisów tematycznych Grupy Polsat-Interia

Wydawca rozpoczął 2026 rok pasmem zwycięstw w topowych kategoriach tematycznych. Pomponik.pl (5,4 mln RU), Interia Geekweek (3,2 mln RU), Deccoria.pl (2,7 mln RU) i Zielona Interia (3 mln RU) to najczęściej wybierane przez internautów serwisy z materiałami o "Plotkach, życiu gwiazd", "Nauce i technologii" "Wyposażeniu wnętrz i ogrodzie" oraz ekologii w Polsce.

Grupa Polsat-Interia zwyciężyła w kategorii "Pogoda". 9,6 mln internautów (RU) monitorowało opady śniegu i spadki temperatury w styczniu z prognozami Interia Pogoda i Twoja Pogoda. Wydawca to także numer jeden w kategorii "Nauka i technologia". Jego serwisy m.in. Interia Geekweek, Zielona Interia i Antyweb.pl łącznie przyciągnęły 5,5 mln użytkowników (RU).

Przewaga Interii nad konkurencją jest rekordowa INTERIA.PL

-----

Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.

Motyka w "Gościu Wydarzeń" o Jastrzębskiej Spółce Węglowej: Moim zdaniem nie zbankrutuje Polsat News