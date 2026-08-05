Interia od 8 miesięcy największym portalem horyzontalnym w Polsce

Obiektywizm, rzetelność i zawsze zweryfikowane informacje. Interia, dzięki ogromnemu zaufaniu użytkowników, osiągnęła 8. zwycięstwo z rzędu (grudzień 2025 - lipiec 2026) i jako jedyny portal horyzontalny w Polsce znacząco przekroczyła barierę 14 mln RU.

Zasięgową dominację potwierdziła także Grupa Polsat-Interia. Wydawca portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl zaangażował w lipcu 19,3 mln internautów (RU), co zapewniło mu przewagę na poziomie ponad 700 tys. RU nad Grupą RAS Polska oraz Grupą Wirtualna Polska. Grupa Polsat-Interia jest nieprzerwanie od 18 miesięcy (luty 2025 - lipiec 2026) nr 1 wśród wydawców internetowych w Polsce.

Interia kolejny miesiąc z rzędu największym portalem horyzontalnym w Polsce INTERIA.PL

Interia największym portalem horyzontalnym w Polsce

Grupa Polsat-Interia wygrała w lipcu w topowych kategoriach tematycznych. Pomponik.pl po miesięcznej przerwie wrócił z zasięgiem 4,6 mln RU na pozycję lidera w kategorii "Plotki, życie gwiazd". Wyprzedził m.in. serwisy Pudelek.pl (4 mln RU), Fakt.pl - plotki (3,4 mln RU) oraz Plejada.pl (3,2 mln RU). Deccoria.pl (2,5 mln RU) wygrała wśród fanów "Wyposażenia wnętrz i ogrodu". Zielona Interia (2,5 mln RU) to z kolei największy serwis o ekologii w Polsce.

Grupa Polsat-Interia w lipcu była największym wydawcą internetowym w Polsce INTERIA.PL

Grupa Polsat-Interia zwyciężyła także wśród wydawców w kategorii "Serwisy pogodowe" (9,1 mln RU) oraz "Nauka i technologia" (4,4 mln RU).

* Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

** W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.



