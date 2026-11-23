Rok 2026 jest najlepszym w ponad 26-letniej historii Interii. Portal, m.in. dzięki rzetelnej i odpowiedzialnej pracy dziennikarskiej, kompleksowym zmianom i inwestycjom, a także synergii z Grupą Polsat Plus, zdobył ogromne zaufanie internautów oraz wypracował przewagę rynkową niedostępną dla pozostałych mediów internetowych.

Grupa Polsat-Interia jest także największym wydawcą internetowym w Polsce w 2026 roku. Wydawca m.in. portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl od początku roku wygrał wszystkie miesiące w rankingu Mediapanelu, a także osiągnął najwyższy średniomiesięczny zasięg - 19,8 mln RU. Grupa Polsat-Interia wyprzedziła Grupę RAS Polska (19 mln RU) i Grupę Wirtualna Polska (18,4 mln RU).

Dominacja zasięgowa Grupy Polsat-Interia w Internecie trwa jednak zdecydowanie dłużej. Wydawca Interii, Polsatnews.pl i Polsatsport.pl angażuje i przyciąga największą liczbę internautów (RU) nieprzerwanie od 21 miesięcy. Jego zwycięska seria rozpoczęła się w lutym 2025 roku.

Interia i Polsat górą w kategoriach tematycznych

Interia i Polsat zwyciężyły w 2026 roku w topowych kategoriach tematycznych:

Interia Pogoda w omawianym okresie triumfowała sześciokrotnie w swojej kategorii, Interia Geekweek - trzykrotnie, a Interia Motoryzacja - dwukrotnie.

Grupa Polsat-Interia to także nr 1 w 2026 roku wśród wydawców internetowych w kategorii "Serwisy pogodowe" (8,6 mln RU) oraz "Nauka i technologia" (4,7 mln RU).

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Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.