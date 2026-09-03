Interia największym portalem horyzontalnym w Polsce

Interia nieprzerwanie od dziewięciu miesięcy jest portalem pierwszego wyboru w Polsce. Według badania Mediapanel (sierpień) 13,9 mln internautów (RU) śledziło razem z nią najważniejsze wydarzenia w kraju i za granicą. Grupa Polsat-Interia (19 mln RU) z kolei od 19 miesięcy dominuje wśród wydawców internetowych w Polsce.

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Grafika z napisem 'interia największy portal horyzontalny w Polsce sierpień 2026', panorama miasta i duża jedynka.
Interia największym portalem horyzontalnym w Polsce w sierpniu 2026INTERIA.PL

Interia (13,9 mln RU), dzięki ogromnemu zaufaniu użytkowników, wygrała dziewiąty miesiąc z rzędu (grudzień 2025-sierpień 2026) wśród portali horyzontalnych w Polsce. Wyprzedziła m.in. Onet (13,4 mln RU) i Wirtualną Polskę (13,1 mln RU).

Porównanie zasięgów największych portali horyzontalnych w Polsce według liczby realnych użytkowników oraz informacja o dziewięciu miesiącach z rzędu, w których Interia zajmuje pierwsze miejsce.
Interia niezmiennie największym portalem horyzontalnym w Polsce w sierpniu 2026INTERIA.PL

Internauci doceniają obiektywizm Interii, jej rzetelność w przekazywaniu zawsze zweryfikowanych informacji, a także działania na rzecz walki z fake newsami.

Dzięki portalowi otrzymują także błyskawiczny dostęp do relacji "tu i teraz" z najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie.

Grupa Polsat-Interia z kolei od 19 miesięcy (luty 2025-sierpień 2026) zwycięża wśród wydawców internetowych w Polsce. Posiada także w portfolio najpopularniejsze serwisy w topowych kategoriach tematycznych:

Pomponik.pl (4,7 mln RU) liderem kategorii "Plotki, życie gwiazd",

Interia Pogoda (6,8 mln RU) numerem jeden wśród "Serwisów pogodowych",

Deccoria.pl (2,1 mln RU) prowadzi w rankingu "Wyposażenie wnętrz i ogród",

Zielona Interia (2,4 mln RU) najpopularniejszym serwisem o ekologii w Polsce.

Duża czerwona jedynka na tle zdjęcia lotniczego autostrady i miasta, logo Grupy Polsat Interia, wyraźnie widoczny napis „Największy wydawca internetowy w Polsce” oraz data „Sierpień 2026”.
Grupa Polsat-Interia największym wydawcą w Polsce w sierpniu 2026INTERIA.PL

Grupa Polsat-Interia wygrała także wśród wydawców w kategoriach "Serwisy pogodowe" 8,4 mln RU) oraz "Nauka i technologia" (4,6 mln RU).

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Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.

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