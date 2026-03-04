Interia, dzięki dużemu zaufaniu internautów, wzmacnia pozycję na rynku. Jej domena od trzech miesięcy zwiększa przewagę nad drugim portalem w rankingu.

Interia w grudniu 2025 roku wyprzedziła Onet o 200 tys. RU. Od tego czasu jej przewaga względem tego portalu urosła pięciokrotnie, do prawie 1 mln RU. Interia w lutym wygrała także o 1 mln RU z Wirtualną Polską.

Grupa Polsat-Interia (20,2 mln RU) jest także największym wydawcą internetowym w Polsce. Wydawca portalu Interia oraz Polsatnews.pl i Polsatsport.pl wyprzedził w lutym Grupę RAS Polska i Grupę Wirtualna Polska o kolejno 900 tys. RU i 1,5 mln RU.

Największy wydawca internetowy w Polsce INTERIA.PL

Serwisy Grupy Polsat-Interia wygrywają w topowych kategoriach tematycznych:

•Pomponik.pl (4,9 mln RU) nr 1 w kategorii "Plotki, życie gwiazd",

•Interia Pogoda (6,4 mln RU) największym serwisem z prognozami "Pogody",

•Deccoria.pl (2,5 mln RU) liderem wśród fanów "Wyposażenia wnętrz i ogrodu",

•Interia Motoryzacja (3,3 mln RU) nr 1 w kategorii "Motoryzacja",

•Zielona Interia (2,3 mln RU) najbardziej zasięgowym serwisem o ekologii w Polsce.

Grupa Polsat-Interia jest także nr 1 wśród wydawców internetowych w kategorii "Pogoda" (9,2 mln RU) oraz "Nauka i technologia" (4,9 mln RU).

przewaga Interii bije rekordy INTERIA.PL

Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.