Interia od 11 miesięcy (grudzień 2025 - październik 2026) przyciąga i angażuje największą liczbę internautów (RU) wśród portali horyzontalnych w Polsce.

W październiku 13,3 mln RU razem z nią śledziło najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie.

Interia tym samym jako jedyny portal przekroczyła w październiku barierę 13 mln RU. Wyprzedziła m.in. Onet (12,8 mln RU) i Wirtualną Polskę (12,6 mln RU).

Jeszcze dłuższe pasmo zwycięstw odnotowuje Grupa Polsat-Interia wśród wydawców internetowych. Wydawca m.in. portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl wygrywa zasięgowo od 21 miesięcy (luty 2025 - październik 2026).

Przedstawiono wyniki Interii za październik INTERIA.PL

Grupa Polsat-Interia (19,4 mln RU) w październiku potwierdziła dominację na rynku. Jako jedyna na rynku przekroczyła barierę 19 mln RU. Wyprzedziła Grupę RAS Polska i Grupę Wirtualna Polska o kolejno 0,7 mln i 2,1 mln RU.

Serwisy Interii i Polsatu zwyciężyły także w październiku w topowych kategoriach tematycznych:

Grupa Polsat-Interia wygrała także wśród wydawców w kategoriach "Serwisy pogodowe" (7 mln RU) oraz "Nauka i technologia" (4 mln RU).

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Interia i Polsat wygrywają w internecie INTERIA.PL

*Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

**W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.