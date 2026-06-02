Grupa Polsat-Interia zdominowała rynek internetowy w Polsce. Według badania Mediapanel wydawca portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl zaangażował w maju 20,3 mln internautów (RU), co zapewniło mu rekordową przewagę 1,2 mln RU nad Grupą RAS Polska.

Grupa Polsat-Interia wyprzedziła Grupę Wirtualna Polska o 1,5 mln RU.

Interia prowadzi również w rankingu domen. Nieprzerwanie od sześciu miesięcy jest liderem wśród wydawców w Polsce. 14,2 mln internautów (RU) śledziło razem z portalem najważniejsze wydarzenia w Polsce i świecie. Domeny pozostałych wydawców nie przekroczyły bariery 14 mln RU. Onet odwiedziło 13,7 mln RU, a Wirtualną Polskę - 13,6 mln RU.

Grupa Polsat-Interia posiada w portfolio najbardziej zasięgowe serwisy tematyczne w Polsce. Pomponik.pl (4,7 mln RU), Deccoria.pl (2,7 mln RU) i Zielona Interia (2,7 mln RU) od początku roku wygrywają w swoich kategoriach - "Plotki, życie gwiazd", "Wyposażenie wnętrz i ogród" oraz wśród serwisów o tematyce ekologicznej.

Grupa Polsat-Interia zwyciężyła także wśród wydawców internetowych w kategorii "Serwisy pogodowe" (8,7 mln RU) oraz "Nauka i technologia" (4,7 mln RU).

Rankingi dotyczą wyłącznie serwisów i grup treściowych.

W rankingu serwisów ekologicznych są uwzględniane serwisy, które prezentują wyłącznie materiały o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.





