Ostrzeżenie trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązuje w powiecie gołdapskim, oleckim i ełckim. Prognozowana wysokość opadów od 90 mm do 120 mm. Ostrzeżenia meteorologiczne ma prawdopodobieństwo 80 proc. Zmiana ostrzeżenia została spowodowana wysokimi sumami opadów notowanymi w Gołdapi, gdzie od godz. 9 do godz. 20 we wtorek spadło 68 mm deszczu i spodziewane są dalsze intensywne opady. Według IMGW lokalnie suma opadów może osiągnąć 120 mm.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami obowiązują w sąsiednich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego - węgorzewskim, giżyckim i piskim, a pierwszego stopnia w kętrzyńskim, mrągowskim i szczycieńskim.

Reklama

W woj. podlaskim ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w całym województwie. Według synoptyków prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym o wysokości opadów od 50 mm do 60 mm.

Ostrzeżenia dla południa i wschodu kraju

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu IMGW wydał też dla województwa lubelskiego - oprócz powiatów zachodnich i południowych tego województwa. Z kolei w województwie mazowieckim pierwszy stopień ostrzeżenia obowiązuje w powiatach ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, łosickim i siedleckim oraz w Siedlcach.

Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w południowych częściach województwa małopolskiego i podkarpackiego. W tym regionie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia dużych strat materialnych oraz zagrożenie zdrowia i życia. Z kolei ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że mogą wystąpić groźne zjawiska meteorologiczne powodujące bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, a także zagrożenie życia.