W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem dla pięciu województw na południu Polski.

Opady śniegu i niskie temperatury prowadzą do trudnych warunków na drogach oraz lokalnych utrudnień zgłaszanych przez GDDKiA.

Prognozy zapowiadają silne mrozy, szczególnie w nocy z niedzieli na poniedziałek, z temperaturami lokalnie do -20 st. C.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla pięciu województw na południu Polski. Synoptycy ostrzegają przed szybkim przyrostem pokrywy śnieżnej oraz pogarszającymi się warunkami na drogach i chodnikach.

Alerty obejmują województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie i będą obowiązywać od sobotniego popołudnia i wieczoru do niedzieli.

Intensywne opady śniegu na południu kraju. Gdzie i kiedy obowiązują alerty IMGW?

Ostrzeżenie dla województwa opolskiego obowiązuje od godz. 17 w sobotę do godz. 8 w niedzielę. W woj. śląskim alert rozpocznie się o godz. 18 i potrwa do godz. 11 następnego dnia. W Małopolsce i woj. świętokrzyskim ostrzeżenia będą aktywne od godz. 19 w sobotę do godz. 13 w niedzielę, natomiast na Podkarpaciu od godz. 21 w sobotę do godz. 15 w niedzielę.

Synoptycy prognozują opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, a miejscami nawet do 15 cm. Spadek temperatury poniżej 0 st. C sprawi, że mokre nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać, co doprowadzi do oblodzenia.

Dodatkowo dla południowej części woj. małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem, które będzie obowiązywać do godz. 8 w niedzielę. Prognozowane są tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, przy jednoczesnym spadku temperatury poniżej zera.

Temperatura minimalna wyniesie od -6 do -3 st. C, a przy gruncie od -7 do -4 st. C. Warunki te sprzyjają powstawaniu niebezpiecznej warstwy lodu na drogach i chodnikach.

Trudne warunki na drogach. Apel GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych na drogach mogą występować lokalne utrudnienia. Opady śniegu odnotowano m.in. w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, mazowieckim i lubelskim.

Mgła utrudnia jazdę na terenie woj. śląskiego. Błoto pośniegowe zalega m.in. na trasach DK16 Zawada-Iława oraz S61 Suwałki-Budzkisko. Lokalna śliskość występuje również na kilku odcinkach dróg w woj. warmińsko-mazurskim.

Lokalna śliskość występuje także na odcinkach DK16 Mrągowo-Ełk i Stanowo-Sambrowo, DK59 Giżycko-Mrągowo oraz DK63 Stanowo-Sambrowo.

Długoterminowa prognoza. Najpierw ochłodzenie, potem silne mrozy

Masa ciepłego powietrza utrzyma się w Polsce jeszcze do weekendu. W sobotę miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce temperatura w ciągu dnia sięgnie 4-5 st. C powyżej zera.

Aura jednak ponownie stanie się bardziej zimowa. Opady będą intensywniejsze - nie tylko deszczu ze śniegiem, ale również samego śniegu, zwłaszcza na południu. W niedzielę zmiany się pogłębią.

Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna - na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich temperatura spadnie do -8, -7 st. C, a w większości kraju do około -5 st. C. To zapowiedź większego ochłodzenia, które w pełni odczujemy w drugiej połowie weekendu.

Niedziela zapowiada się jako typowo zimowy dzień. Na północnym wschodzie i terenach podgórskich termometry pokażą -7, -6 st. C, w większości kraju około -3 st. C, a na Wybrzeżu temperatury oscylować będą w okolicach zera.

Zrobi się biało, szczególnie na południu i południowym wschodzie. Lokalnie na Śląsku i w Małopolsce może spaść kilka centymetrów świeżego śniegu.

Kolejny powrót zimy. Zapowiada się najzimniejsza noc

Noc z niedzieli na poniedziałek może być najzimniejsza w najbliższym czasie. Na północy kraju temperatura może spaść do -18 st. C, a lokalnie nawet do -20 st. C. W centrum prognozowane jest około -15 st. C, a na wschodzie i w kotlinach górskich do -10 st. C.

Poniedziałek przyniesie mroźną pogodę w większości kraju - od -8 do -4 st. C. Jedynie na krańcach zachodnich możliwe będą temperatury nieznacznie dodatnie. Na południu i zachodzie nadal mogą występować słabe opady śniegu.

Podobna aura utrzyma się także we wtorek oraz do połowy przyszłego tygodnia. Synoptycy zapowiadają bardzo zimne noce, miejscami do -20 st. C, oraz mroźne dni, zwłaszcza na północnym wschodzie. Po tym okresie możliwe jest krótkotrwałe ocieplenie, jednak większe mrozy i intensywniejsze opady śniegu mogą jeszcze powrócić.

Projekt ustawy o osobie najbliższej. Kotula o narracji prawicy: Mają problem, żeby być przeciwko Polsat News Polsat News