Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy na dni od 8 do 10 lipca 2025 roku, prognozując intensywne , ulewne opady deszczu oraz gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem w regionie tatrzańskim . Według komunikatu, opady mogą osiągać od 35 do 50 mm, a porywy wiatru nawet 100 km/h. Lokalnie możliwe są gradobicia z gradem o średnicy 2-3 cm.

Z powodu niekorzystnej pogody i prac budowlanych niektóre szlaki w Tatrach są zamknięte. Odcinek szlaku w Dolinie Kościeliskiej od Lodowego Źródła do Polany Pisanej, wraz z Jaskinią Mroźną, jest niedostępny od 7 lipca do odwołania z powodu budowy kanalizacji. Warto również pamiętać, że od 1 marca do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach od zmierzchu do świtu - ma on na celu ochronę przyrody i zapewnienie bezpieczeństwa.