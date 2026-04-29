W skrócie Instytut Badawczy Leśnictwa opublikował mapę ostrzegającą przed wysokim zagrożeniem pożarowym na prawie całym obszarze Polski.

Na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a strażacy apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w lasach.

25 i 26 kwietnia odnotowano 228 pożarów lasów, a od początku 2026 roku już ponad 2 tysiące takich zdarzeń.

Jedynie w wybranych regionach na północy kraju zagrożenie określono jako średnie. Są to m.in. północna i wschodnia część województwa pomorskiego, pas od zachodu po północny wschód w woj. warmińsko-mazurskim, większość woj. podlaskiego - poza zachodem przy granicy z Mazowszem i północno-wschodnia część woj. zachodniopomorskiego.

Większość Polski w alertach. Zagrożenie pożarowe w lasach

Strażacy apelują o przestrzeganie podstawowych zasad. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. "Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do trzech metrów. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami" - zalecają strażacy.

Trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Liczne interwencje strażaków

W ostatni weekend, 25 i 26 kwietnia, jak informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, strażacy interweniowali przy 228 pożarach lasu. Od początku 2026 roku odnotowano już ponad 2 tys. takich zdarzeń.

Na przeważającym obszarze Polski występuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego, co oznacza zagrożenie duże.

Z mapy na stronie Lasów Państwowych wynika, że okresowym zakazem wstępu do lasu objęte są wybrane obszary leśne na terenie 18 z 429 nadleśnictw. Okresowy zakaz wstępu wprowadza się ze względu na zagrożenie pożarowe, ale także zabiegi ochronne lub inne przyczyny.

"Polityczny WF": Przepis na dymisję? Hennig-Kloska "podpadła niemal wszystkim" INTERIA.PL