Instrukcja obsługi prezydenta. Rządzący wskazują na cztery kluczowe kwestie

Otwarta dla mediów część zwołanej przez prezydenta Rady Gabinetowej miała trwać skromne 10 minut, ale Karol Nawrocki, a potem premier Donald Tusk, tak rozpędzili się w retorycznym punktowaniu drugiej strony, że z 10 minut zrobiły się trzy kwadranse.

Prezydent na dzień dobry wypomniał rządowi niezrealizowane obietnice i hipokryzję, po czym wziął na celownik ministra finansów Andrzeja Domańskiego, którego skrytykował za coraz większy, rekordowy deficyt budżetowy. Rządzącym oberwało się także za zmiany w koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego, opóźnienia w budowie elektrowni jądrowej czy niekorzystną dla europejskich rolników umowę Unii Europejskiej z państwami Mercosuru.

Premier nie pozostał jednak dłużny, kiedy to jemu przyszło zabrać głos. Ironizował z wątpliwej pracowitości prezydenckiej ekipy, a na zarzuty o działanie pod dyktando niemieckich interesów odgryzł się tym, że najwięcej polskiej ziemi Niemcom sprzedano za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na krytykę ministra Domańskiego odpowiedział krytyką ministra Marcina Horały. - Chciałbym tak umieć opowiadać o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, jak pan minister Horała. Ale my nie opowiadamy, tylko my robimy - wbił szpilę szef rządu.

Rzucanie talerzami w gości

- To nie wymiana ciosów, premier Tusk odpowiedział merytorycznie, aczkolwiek stanowczo, na pewne zarzuty, którymi próbował sprowokować go pan prezydent - mówi Interii polityk z otoczenia szefa rządu, którego pytamy o przebieg otwartej dla mediów części Rady Gabinetowej.

Od ważnego polityka z Kancelarii Premiera słyszymy natomiast, że "prezydent Nawrocki źle zaczął spotkanie z rządem - od złośliwości, ataków ad personam wobec ministra Domańskiego". - Po co to było? Ktoś, kto zaprasza do swojego domu gości i na dzień dobry rzuca w nich talerzami, sam sobie wystawia świadectwo. Ja odczytuję to jako chęć zagrania pod publiczkę - ocenia nasze źródło.

Donald Tusk i Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej Jacek Dominski/REPORTER Reporter

Mówi polityk obecny na posiedzeniu Radzie Gabinetowej: - Prezydent Nawrocki próbuje się rozepchać i wyrwać sobie jakąś przestrzeń polityczną. Tylko musi zwrócić uwagę, że Rada Gabinetowa to nie wywiadówka. Są dwie strony Rady Gabinetowej, w związku z tym, jak pan prezydent chce zapytać o różne tematy, to rząd też może go o różne tematy zapytać. Na przykład: dlaczego zawetował ustawę, przez którą Ukraina straci wsparcie m.in. w postaci Starlinków.

Instrukcja obsługi prezydenta. Cztery założenia rządzących

Rozmówcy Interii pytani zarówno o tę pierwszą, jak i prawdopodobne kolejne posiedzenia Rady Gabinetowej, wskazują na kilka celów, czy też założeń, rządu.

Po pierwsze, Donald Tusk zamierza dać Karolowi Nawrockiemu jasno do zrozumienia, że mimo jego wyborczej wygranej w Polsce rządzi i będzie rządzić rząd, a nie prezydent. To zresztą jeden z kluczowych zarzutów wobec Nawrockiego już od jego inauguracyjnego orędzia w Sejmie. Politycy obozu władzy uważają, że głowa państwa chciałaby rządzić krajem jak w systemie prezydenckim, zapominając jednak o tym, że nie ma ku temu konstytucyjnych kompetencji.

Prezydent Nawrocki testuje swoje możliwości. Kancelaria Prezydenta testuje teraz tę polityczno-prezydencką świeżość

- Rząd nie może pozwolić sobie na to i premier nie może pozwolić sobie na to, żeby ktokolwiek z doradców prezydenta albo sam prezydent skakał mu po głowie. Nie o to w tym chodzi - słyszymy od polityka z otoczenia premiera Tuska. Nasz rozmówca podkreśla, że dlatego też rząd "nie będzie bierny wobec prowokacji ze strony środowiska pana prezydenta".

W KPRM słyszymy, że "rząd nie będzie działać złośliwie, będzie szukać porozumienia". - Będziemy jednak przy tym stanowczy, jeśli chodzi o kompetencje rządu - mówi nasze źródło. Podkreśla przy tym: - Dzisiaj mamy w Polsce system parlamentarno-gabinetowy, a nie prezydencki, chociaż niektórzy zapowiadają, że chcieliby zmiany. Monarchistyczne ambicje i szlachecka rubaszność, o której mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, w panu prezydencie się pojawiają, ale nie tędy droga.

Rządzący chcą też wykorzystać posiedzenia Rady Gabinetowej, żeby pokazywać głowie państwa szerszy kontekst tematów, o które pyta. A co za tym idzie, dawać odpór forsowanej przez Prawo i Sprawiedliwość narracji. - Na pewno pan prezydent powinien mieć wyrównaną wiedzę - zauważa jeden z członków rządu. I dodaje: - Mam wrażenie, że doradcy pana prezydenta nie przedstawiają mu pełnego horyzontu działań i faktów. Chociażby nie przedstawiają mu tego, jak wyglądała sytuacja z budową elektrowni jądrowej czy Centralnego Portu Komunikacyjnego za rządów PiS-u.

Mówi ważny polityk z KPRM: - Polska to nie jest PiS. I zazwyczaj tak bywa, że interesy PiS-u nie są tożsame z interesami Polski. PiS jest partią, która dzisiaj w opozycji myśli tylko o tym i robi wszystko, żeby dorwać się z powrotem do władzy. Jeśli gra się w scenariuszu pisanym na Nowogrodzkiej, to niekoniecznie musi być scenariusz dobry dla Polek i Polaków.

W rozmowach z ważnymi politykami obozu władzy przebija też coś na kształt wyrozumiałości wobec prezydenta Nawrockiego. Często pada tutaj argument, że dopiero wchodzi nie tylko w rolę prezydenta, ale w ogóle do poważnej, ogólnopolskiej polityki. - Prezydent Nawrocki testuje swoje możliwości. Kancelaria Prezydenta testuje teraz tę polityczno-prezydencką świeżość - uważa jeden z wiceministrów. - Prezydent szuka obszarów, w których politycznie będzie mógł zbić jak najwięcej punktów. Stąd te pierwsze weta, pomysł zwoływania Rad Gabinetowych, inicjatywy ustawodawcze - podkreśla nasz rozmówca.

Prezydent Karol Nawrocki Filip Naumienko Reporter

Gdy pojawia się temat przyszłość formatu Rad Gabinetowych, rozmówcy Interii z obozu władzy nie ukrywają, że współpraca z obozem prezydenta do łatwych należeć nie będzie. Zwracają też jednak uwagę, że trzeba być cierpliwym, ponieważ nie każda z prezydenckich decyzji zostanie przyjęta z aprobatą przez Polaków. A kiedy - tłumaczą nasze źródła - głowa państwa zauważy, że jego linia polityczna nie przynosi samych korzyści, zacznie ją korygować, co może przełożyć się na lepszą kooperację z rządem. Rządzący mówią też bardzo wyraźnie: polityczne animozje i rywalizacja swoją drogą, ale są kwestie, jak chociażby bezpieczeństwo Polski, gdzie nie ma miejsca na osobiste urazy czy partyjne kalkulacje.

Nowa "wojna na górze"? Możliwe, ale nie przesądzone

Widmo kolejne "wojny na górze", czyli ostrej rywalizacji rządu z prezydentem, wciąż jest jednak realne. Nie sposób bowiem przewidzieć, jak w kolejnych miesiącach będą zachowywać się obie strony.

Pytani o ten właśnie scenariusz, nasi rozmówcy z obozu władzy podkreślają, że to najgorsze, co mogłoby się przytrafić Polsce w obecnych realiach geopolitycznych. - Absolutnie nie jest to w interesie Polski i rząd ma tego pełną świadomość. Pamiętajmy, że trwa wojna za naszą wschodnią granicą, nie potrzebujemy jeszcze wojny wewnętrznej - apeluje polityk z otoczenia Donalda Tuska. - Zależy nam, żeby zabezpieczać interesy Polaków, poprawiać jakość życia i dbać o bezpieczeństwo Polski - zaznacza.

Rząd nie może pozwolić sobie na to i premier nie może pozwolić sobie na to, żeby ktokolwiek z doradców prezydenta albo sam prezydent skakał mu po głowie

Czy "wojny na górze" uda się uniknąć, tego dowiemy się - jak mówią nasze źródła z rzadu i KPRM - w najbliższych miesiącach. W tym czasie Karol Nawrocki zapozna się dużo lepiej ze swoją nową rolą, wynikającymi z niej obowiązkami, a także możliwościami i ograniczeniami.

- Pan prezydent musi po prostu odebrać więcej lekcji z faktycznego sprawowania urzędu. Takich lekcji jak niebycie zaproszonym na szczyt pokojowy do Waszyngtonu. Musi zobaczyć, że prezydentura to nie tylko sukcesy i brylowanie w mediach, ale też trudności i porażki. I to one uczą najwięcej - ocenia jeden z uczestników Rady Gabinetowej. I dodaje: - Prezydentowi potrzeba doświadczenia. Jak prezydent go nabierze, myślę, że będzie bardziej skory do sensownej współpracy z rządem.

Nasi rozmówcy zapewniają przy tym, że jaka by nie była, kohabitacja rządu z prezydentem jest faktem. Miała miejsce w wielu momentach historii Polski po 1989 roku i obecna sytuacja nie będzie wyjątkiem. - Zawsze udawało się jakoś tę kohabitację wypracować i nią zarządzać. Tutaj też się uda, tylko potrzeba czasu - przekonuje nas jeden z rozmówców z rządu.

Tusk: Rada Gabinetowa? Jestem zadowolony z jej przebiegu Polsat News