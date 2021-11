Inflacja w Polsce jest najwyższa od 20 lat. Wysokie ceny widać gołym okiem na stacjach paliw czy w sklepach spożywczych. Nic nie wskazuje na to, by sytuacja szybko się unormowała. - Na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły - stwierdził w "Gościu Wydarzeń" wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zdaniem wiceministra finansów Piotra Patkowskiego inflacja jeszcze w tym roku może wzrosnąć do 8 proc.

"Posłowie odczuwają podwyżki tak, jak wszyscy obywatele"

Interia zapytała polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy oni również dostrzegają drożyznę w sklepach.



- Każdy z nas odczuwa skalę podwyżek cen, widzimy, jaki jest poziom inflacji. Posłowie odczuwają podwyżki tak, jak wszyscy obywatele. Szczególnie zdrożały paliwa i energia, o tym mówią mi mieszkańcy Warszawy - przyznał w rozmowie z Interią poseł Jarosław Krajewski.

- To nie jest tak, że rząd może nacisnąć jeden przycisk i automatycznie obniżyć poziom inflacji - podkreśla.

- Nikt nie bagatelizuje problemu inflacji, ale pośredni wpływ na nią należy do kompetencji banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej. Pamiętajmy, że świat wychodzi z kryzysu gospodarczego po COVID-19, a Polska zmaga się obecnie z czwartą falą pandemii. Problem inflacji nie dotyczy tylko naszego kraju, to problem ogólnoeuropejski - przekonuje Krajewski.



Zwraca on uwagę, że "Polska ma obecnie bardzo niskie bezrobocie w przeciwieństwie do np. Hiszpanii, a przedsiębiorcy otrzymali realne wsparcie od rządu w wysokości ponad 230 miliardów złotych w ramach Tarcz antykryzysowych i finansowych". - Pamiętajmy również, że w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń zawsze był wyższy niż poziom inflacji. Mam nadzieję, że sytuacja szybko ulegnie poprawie - dodaje.



Poseł Milewski: Staram się gospodarować racjonalnie

W podobnym tonie wypowiada się poseł Daniel Milewski. - Każdy zauważa różnice cen - zaznacza.



Pytany, czy ze względu na wysokie ceny rezygnuje z zakupu niektórych produktów przyznaje: Nigdy nie byłem rozrzutny, staram się gospodarować racjonalnie.



Jak mówi, "dziś koncentrujemy się na zależnych od rynków światowych cenach paliw, te z kolei mają wpływ na np. ceny żywności". - Nie można jednak patrzeć jednostronnie i nie zauważać dużo wyższego w ciągu ostatnich kilku lat wzrostu płac. Tym samym, pomimo różnic cen, stać nas na więcej - przekonuje Milewski.



- Liczę, że po nowym roku nastąpi przełom, inflacja będzie mniejsza, choć to nie jest zależne od rządu, tylko m.in. od Rady Polityki Pieniężnej. Są też zewnętrzne czynniki, np. ogólne trendy gospodarcze w Europie - podsumowuje.



Jackowski: Wyborcy są zaniepokojeni, będą szukali winnych

O swoich doświadczeniach z drożyzną nie chciał wprost mówić senator PiS Jan Maria Jackowski, choć jak zaznaczył, problem jest poważny.



- Zwracają się do mnie wyborcy, bardzo zaniepokojeni wzrostem cen, nie tylko żywności, ale również paliw i energii czy materiałów budowalnych. Ja reprezentuję w Senacie region ciechanowski, to są tereny w znacznej mierze wiejskie, nastawione na produkcję rolno-spożywczą, i tam drożyzna w sposób szczególny daje się we znaki. Nie tylko w bezpośredniej konsumpcji, ale i działalności zawodowej, przez wzrost środków produkcji - bulwersującą kwestią są ceny nawozów - ocenił.



- To poważny problem. Ludzie są zszokowani i prędzej czy później będą szukali winnych - podsumował.



"Posła najbardziej dotyka cena benzyny"

Kilka dni temu szerokim echem odbiła się wypowiedź posłanki PiS Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, która stwierdziła w Radiu Wrocław, że "w pierwszej kolejności najbardziej polityka, posła akurat dotyka cena benzyny, bo przecież my do tej Warszawy się musimy z różnych stron Polski dostać".



Posłanka została za swoje słowa ostro skrytykowana, również przez - jak słyszymy - partyjnych kolegów.