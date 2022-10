Infekcje dróg oddechowych. Wirusolog mówi o nadchodzącej "kumulacji"

Oprac.: Joanna Mazur Polska

Kolejna fala koronawirusa spodziewana jest na przełomie roku. Jak dodamy do tego zachorowania na grypę i RSV, to czeka nas w tym czasie kumulacja - stwierdziła wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Jak dodała: - Chodzi nie tylko o to, aby przeciwdziałać skutkom infekcji wirusowych, ale także o to, aby zmniejszyć ryzyko koinfekcji, czyli jednoczesnego zakażenia różnymi wirusami.

Zdjęcie Sezon jesienno-zimowy może przynieść wysyp infekcji układu oddechowego, zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL