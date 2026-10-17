Incydent z sędzią SN. Media: We krwi miał 4,3 promila

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Sędzia Sądu Najwyższego, który trafił do szpitala po interwencji policji na dworcu w Słupsku, miał mieć we krwi 4,3 promila alkoholu - poinformowało Polskie Radio Koszalin. Sprawie zamierza się przyjrzeć Krajowa Rada Sądownictwa. Sędziemu grozi "szeroki wachlarz kar".

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Budynek Sądu Najwyższego
Incydent z sędzią Sądu Najwyższego, media ujawniły nowe informacjeGERARDReporter

W skrócie

  • Sędzia Sądu Najwyższego został przewieziony do szpitala po interwencji policji na dworcu w Słupsku. Według mediów miał 4,3 promila alkoholu we krwi.
  • Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się sprawą, wskazując na możliwość odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz szeroki wachlarz potencjalnych kar.
  • Przedstawiciele KRS oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślili konieczność wyjaśnienia sprawy i zwrócili uwagę na proces nominacji sędziów do Sądu Najwyższego.
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4,3 promila alkoholu we krwi miał mieć sędzia Sądu Najwyższego, wobec którego interweniowała policja na dworcu w Słupsku - ustaliło Polskie Radio Koszalin. Rozgłośnia poinformowała, że po przekazaniu sędziego zespołowi ratownictwa medycznego, funkcjonariusze "nie prowadzili już wobec niego dalszych czynności".

Słupsk. Rzecznicy KRS zareagowali na incydent z sędzią

Z kolei według ustaleń "Faktu", sędzia "miał awanturować się w pociągu". Dziennik skontaktował się z rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa sędzią Jarosławem Łuczajem oraz jego zastępcą sędzią Bartłomiejem Starostą. Zaznaczyli oni, że informacje o zachowaniu mężczyzny powinny zostać rozpatrzone pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

"Sprawa powinna zostać rozpatrzona pod kątem naruszenia zasad etyki sędziowskiej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wszystko wskazuje na to, że w okolicznościach znanych z przekazów medialnych taka odpowiedzialność powinna zostać wyciągnięta" - podkreślił rzecznik KRS.

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Przedstawiciele KRS o możliwej karze dla sędziego. "Szeroki wachlarz"

Przedstawiciele KRS podkreślili przy tym, że "wachlarz kar, które może spotkać sędziego, jest bardzo szeroki, od upomnienia aż po usunięcie z zawodu sędziego".

"Opisane zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne, karygodne i nielicujące z godnością urzędu sędziego. W przypadku sędziów Sądu Najwyższego standardy powinny być przecież jak najwyższe" - stwierdzili.

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Incydent na dworcu w Słupsku. Waldemar Żurek: To niedopuszczalne

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 8 października. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynikało, że kierownik pociągu wezwał policję do pasażera, który zataczał się, a kontakt z nim był poważnie utrudniony.

Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali mężczyznę z obrażeniami twarzy, które miały powstać, kiedy ten wysiadając, przewrócił się. Policjanci udzielili mu pomocy na miejscu i wezwali pogotowie.

Pasażer został zabrany karetką do szpitala. Dopiero tam, od jego żony, personel dowiedział się, kogo dotyczyła interwencja. Wirtualna Polska poinformowała, że mężczyzna to jeden z sędziów Sądu Najwyższego, powołany za prezydentury Karola Nawrockiego.

Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który podkreślił, że musi ona zostać "bardzo dokładnie" wyjaśniona. - Zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na to, że tzw. neo-KRS wybierała także do Sądu Najwyższego, naszym zdaniem z naruszeniem prawa, osoby, które nie spełniają wymogów nieskazitelności charakteru - wskazał.

- To jest niedopuszczalne zachowanie. Wskazuje, jak bardzo kulejący był proces nominacji, ja z zadziwieniem przyjmowałem pewne kandydatury, które przechodziły przez tzw. neo-KRS, a później decyzje prezydentów Dudy i Nawrockiego - tłumaczył.

- Doprowadzimy do tego, żeby Sąd Najwyższy działał prawidłowo - zapewniał w piątek Waldemar Żurek.

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