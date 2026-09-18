W skrócie Miłosz Kłeczek, pracownik TV Republika, został wyprowadzony z sali plenarnej Sejmu po przerwaniu programu TVP Info podczas obrad.

Politycy, w tym Adrian Witczak i inni członkowie KO, skomentowali incydent krytycznie; Witczak skierował też wniosek do marszałka Sejmu.

Nagranie ze zdarzenia pokazało wymianę zdań między Kłeczkiem a politykiem KO.

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Do zdarzenia doszło podczas piątkowych obrad w Sejmie. Na balkonie sali plenarnej dziennikarka TVP Info przeprowadzała rozmowę z posłem KO Adrianem Witczakiem, gdy w pewnym momencie w kadrze pojawił się Miłosz Kłeczek.

Pracownik TV Republika wdarł się na wizję, doszło też do głośnej wymiany zdań z Witczakiem. Na sytuację zareagował prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. - Panie redaktorze, panie pośle, bardzo prosimy - niezależnie, co się między państwem dzieje - o ściszenie głosów. (...) Straż Marszałkowska interweniuje, na pewno będzie spokój - mówił Bosak. Następnie Kłeczek został wyprowadzony z sali plenarnej.

Incydent w Sejmie. Politycy reagują na zdarzenie z udziałem Miłosza Kłeczka

Do zdarzenia odniósł się uczestniczący w zdarzeniu poseł Witczak.

"Niezłe ciśnienie w Republice. Kłeczek najpierw wtargnął na antenę TVP Info podczas mojego wywiadu z red. Karoliną Opolską. Potem zakłócał obrady i został wyprowadzony z sali. Ten pan stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Sejmu" - napisał polityk w serwisie społecznościowym X.

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Dodał, że skieruje do marszałka Sejmu wniosek o zapewnienie bezpieczeństwa.

W następnym wpisie zamieścił zdjęcie wspomnianego pisma w sprawie Kłeczka. "Skierowałem wniosek o zakaz wstępu. Kto nie szanuje Sejmu, nie powinien przekraczać jego progu. Polski Parlament to nie studio Republiki" - napisał. Pismo zostało zaadresowane do Marka Siwca, szefa Kancelarii Sejmu.

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Posłanka KO Katarzyna Matusik-Lipiec stwierdziła z kolei, że "Kłeczek najwyraźniej pomylił galerię sejmową z własnym programem.

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"Kolejny akt patologii z Republiki. Miłosza Kłeczka musiała dzisiaj wyprowadzić Straż Marszałkowska. Nie ma miejsca w parlamencie na patostreamerów" - skomentował ostro zdarzenie europoseł KO Dariusz Joński.

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Na incydent zareagowała również posłanka KO Małgorzata Niemczyk.

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Kłeczek wdarł się na wizję. Mówił o obronie Konstytucji

Nagranie z incydentu na sali plenarnej udostępnił w mediach społecznościowych sam zainteresowany. - Dzień dobry, czy mogę się dosiąść? - zaczął Kłeczek, wdzierając się na wizję.

- Dzień dobry, ale my mamy rozmowę na temat bezpieczeństwa - odpowiedziała mu prowadząca rozmowę. Dziennikarka zwróciła też Kłeczkowi uwagę, że go nie słychać. - Panie redaktorze, proszę nie przeszkadzać, proszę zejść - zwrócił się z kolei do niego poseł KO.

Kłeczek kontynuował jednak swoją wypowiedź. - Chciałbym skorzystać z okazji i zaapelować do widzów TVP Info - powiedział. W pewnym momencie Witczak stwierdził, że zabierze mu krzesło, na którym usiadł.

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- O 17 przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie Konstytucji - mówił dalej Kłeczek. Następnie wywiązała się wymiana zdań pomiędzy nim a Witczakiem.

- A pan nie bronił Konstytucji wtedy, gdy był na to czas? - pytał polityk.

- Nie było czego bronić, bo nikt nie zawłaszczał tej Konstytucji, a wy zdemolowaliście państwo polskie - skwitował pracownik TV Republika, nawiązując do rządów PiS i obecnej koalicji.



